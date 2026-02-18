Pupovac: Ivanu Penavi sam ja veći problem od Pavelića. Dotle smo došli

"Mislite da je meni Šoškočanin blizak? Da su stvarni autori i pisci Memoranduma, među kojima Medaković nije bio, meni bliski? Što mislite da je za nas to, kada se cijelu Hrvatsku i ukupan hrvatski narod naziva ustaškim, što se iz Srbije nerijetko čini, prihvatljivo? Vrlo rano smo mi Srbi u Hrvatskoj rekli ne politikama kao one koje su propagirali Šoškočanin ili Martić i zbog toga smo nosili glavu u torbi. Ne želimo biti nosioci njihovih etiketa. To je Dabri i Penavi opravdanje da se ustašuje. E, to neće ići. Razumijem ljude kojima smeta Memorandum kao dio političke povijesti Srpske akademije. Razumijem ljude kojima smetaju Šoškočanin i neki drugi, kao što smetaju i nama jer bismo bili sretni da ih nije ni bilo. Ali, koristiti to kao opravdanje da ovo malo Srba u Hrvatskoj nema mira u Hrvatskoj. E, to neću dopustiti. To je moja obaveza, a vjerujem da bi trebala biti i obaveza svakog čovjeka u Hrvatskoj jer je to zloupotreba tragičnog iskustva da bi se stvorilo još tragičnije iskustvo."