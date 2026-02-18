ŽESTOKI ISTUP
Pupovac: Ivanu Penavi sam ja veći problem od Pavelića. Dotle smo došli
Predsjednik Glavnog odbora Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre.
Na samom se početku osvrnuo na atmosferu posljednjih dana.
"Mislim da nije riječ o propitivanju parlamentarne većine, riječ je o nečemu što se nije događalo u našem parlamentarnom životu. O tome da neki zastupnik, nebitno većine ili opozicije, ali u ovom slučaju član većine, tim gore, veliča Antu Pavelića, lidera ustaškog pokreta i NDH, osuđene po svim međunarodnim mjerilima", započeo je Pupovac pa nastavio:
"Pritom se Dabro sprda sa svima koji vide u tome problem, a njegovi kolege traže probleme u drugima kako bi opravdali što se dogodilo, umjesto da kažu "To se nije smjelo dogoditi, to osuđujemo." Nikad se tako nešto nije javno manifestiralo i tako glupo i neotesano time ponosilo."
Kakve su posljedice takvih događaja?
"Ulazimo u vrijeme razobručenosti našeg društva i politike, naša bačva se razobručuje na ovakav način. Ostaje bez nužnih obruča. Ljudi koji sada nastoje govoriti o tome samo dalje doprinose tome. Bilo tako što se ne usude reći što treba, bilo da krivce traže u drugima, bilo da se šerete takvim stvarima... Zapravo, vrijeđaju na taj način. Ljude... Ivanu Penavi je Pupovac veći problem od Pavelića. Dotle smo došli. Penavi i mnogim drugima. Čime to možemo objasniti?"
Kako vidite reakciju premijera Andreja Plenkovića?
"Za njega je to, sasvim sigurno, neočekivan i vrlo neugodan trenutak. Nekoliko dana prije izglasavanja novog ministra, 76. ruka pjeva Paveliću. Ovo je dobar trenutak parafrazirati Arsena Dedića "Sve me je vodilo k tebi, sve je vodilo k tome". Ti ljudi jesu iz toga gnijezda, nažalost."
Reagirao je HSLS, smatrate li da je to upozorenje stvarno i očekujete li ozbiljnu reakciju koalicijskih partnera?
"Siguran sam da je to upozorenje stvarno i da je u skladu s uvjerenjima Darija Hrebaka i HSLS-a. Siguran sam da im u ovom trenutku nije lako. S jedne strane, obraniti zemlje, političke vrijednosti Hrvatske i HSLS-a, od veličanja ustaša i Pavelića, a s druge strane kako sačuvati vladajuću većinu u ovakvom trenutku. I mi smo se susretali s mnogim izazovima, ali ovaj je jedan od najtežih."
Jesu li mogući prijevremeni parlamentarni izbori?
"Ovo jest pitanje "ili ili", samo je pitanje kako to izvesti. Da li presjeći u ovom ili nekom drugom trenutku. Ali, sasvim je sigurno da ovo ne vodi dobrome. Ne samo na ovom slučaju. Vidjeli ste što se dogodilo u Širokom Brijegu i susjednoj BiH, kako se međunarodna zajednica digla na noge za ono o čemu smo mi šutjeli. Za svijet oko nas ne vrijedi ono što mi čuvamo kao svoju unutarnju vrijednost. Prije ili kasnije suočit ćemo se ne samo s osudama nego i ozbiljnim sumnjama. Nije Pavelić od jučer. Mnoge političke opcije su vodile brigu o tome. Odjednom, kao da više nema nikoga tko o tome dovoljno jasno i glasno vodi brigu. Predsjednik bježi od toga, premijer pokušava naći način kako se ne suočiti s time, ali nemoguće je."
Što suočavanje znači i postoji li alternativa parlamentarnoj većini?
"Vjerojatno postoji, samo je stvar u tome postoji li suglasnost da se ta alternativa oblikuje i da se ovaj veoma opasan trend, u koji smo krenuli ne jučer i ne od ovog pjevanja, nekako zaustavi. Trujemo mlade, trujemo naše umove, ne bavimo se onime čime smo se bavili i trebali baviti, čime se ozbiljni ljudi i bave."
Imate li saznanja da se vode razgovori o alternativnoj većini?
"Nekad smo sudjelovali u takvim razgovorima, ali više ne sudjelujem. Iako, znam da postoje odgovorni ljudi i u liberalnom centru političkog spektra, da se formira neka vrsta odgovornih za zaustavljanje ovog procesa poniranja u crnilo, potpune povijesne dezorijentiranosti i izgubljenosti zemlje u političkom smislu. Dok premijer postiže značajne uspjehe na međunarodnoj sceni, kod kuće imamo stanje koje je nepodnošljivo i neodrživo. Neki od tih odgovornih ljudi imaju želju da se ovaj trend zaustavi."
Pupovac je kazao da premijer nije s njime razgovarao.
"Nije. Ne znam što bi mi mogao reći na činjenicu da 76. pjeva pjesmu o Paveliću i posvećuje je Miloradu, za što kukavica nema petlje reći da je Pupovac nego izmišlja prijatelja. Ponaša se kao tipični današnji neoustaše, koji kad ih se uhvati u nedjelju, kažu da nisu tako mislili i da nisu to htjeli."
Nemate li potrebu razgovarati s premijerom?
"Došao sam kako bih neke stvari rekao javno. Hoće li doći trenutak kad ćemo razgovarati o tome, teško je reći. O tome odlučuju oni koji su, u punom smislu te riječi, najodgovorniji. Ali, ako se nešto ne promijeni, i za premijera i za HDZ, ovo će biti otvoren prostor za rušenje svih onih postignuća i političkih vrijednosti, svih oblika političke kulture, koji su se mukotrpno oblikovali i čuvali u Hrvatskoj. Čuvao se nekakav minimum građanskih i ustavnih vrijednosti. Što je ovo? Pretvaranje hrvatske političke scene u pokladnu, gdje je sve moguće reći? Da je Pavelić značajniji od Pupovca i slično? Sve je vodilo k tome."
Gdje vidite trenutak koji je vodio prema ovome?
"I prije izbora smo to imali. Za mene je bilo veoma zloguko to, najprije hosovizacija Hrvatske, pa thompsonizacija Hrvatske, a sad imamo i otvorenu pavelićizaciju Hrvatske. Cilj takve politike je neprijateljski prema Hrvatskoj."
Kako vidite usporedbu izložbe Medakoviću s ovim slučajem?
"Dejan Medaković i njegova velika obitelj, hrvatsko-srpska, je bila žrtva Pavelićevog režima. Morali su glavom bez obzira bježati iz Zagreba i ostaviti imovinu i sve što su generacijama stvarali u Hrvatskoj. Dejan Medaković zaslužuje, kao i njegov djed Bogdan, kao i njegov pradjed Danilo, zaslužuju da ih ovo društvo pamti. I Dejan Medaković zaslužuje suočiti se s kritikama za loše poteze i političke poglede. Ali, njega uspoređivati s Pavelićem je gubitak bilo kakvih kriterija. Riječ je o besprizornim ljudima koji godinama kontaminiraju hrvatsku političku scenu lokalno i nacionalno. Svi to vide i znaju. Samo zbog 76. to trpe. I to je sramota, to je opasnost. Možda netko neće vjerovati i možda će misliti da što bulaznim, ali nije tako. Ni najmanje ne bih volio da je tako. Bez obzira na to što su hrvatski Srbi prošli, mi smo hrvatski patrioti i stalo nam je do ove zemlje. Riječ je o našim sugrađanima, često našoj rodbini, često našim kolegama i prijateljima, čija se sloboda narušava."
Postoji dio javnosti koji smatra uvredljivim činjenicu da postoji Memorandum SANU-a, mauzolej Šoškočaninu, pjevanje Porfirija...
"Mislite da je meni Šoškočanin blizak? Da su stvarni autori i pisci Memoranduma, među kojima Medaković nije bio, meni bliski? Što mislite da je za nas to, kada se cijelu Hrvatsku i ukupan hrvatski narod naziva ustaškim, što se iz Srbije nerijetko čini, prihvatljivo? Vrlo rano smo mi Srbi u Hrvatskoj rekli ne politikama kao one koje su propagirali Šoškočanin ili Martić i zbog toga smo nosili glavu u torbi. Ne želimo biti nosioci njihovih etiketa. To je Dabri i Penavi opravdanje da se ustašuje. E, to neće ići. Razumijem ljude kojima smeta Memorandum kao dio političke povijesti Srpske akademije. Razumijem ljude kojima smetaju Šoškočanin i neki drugi, kao što smetaju i nama jer bismo bili sretni da ih nije ni bilo. Ali, koristiti to kao opravdanje da ovo malo Srba u Hrvatskoj nema mira u Hrvatskoj. E, to neću dopustiti. To je moja obaveza, a vjerujem da bi trebala biti i obaveza svakog čovjeka u Hrvatskoj jer je to zloupotreba tragičnog iskustva da bi se stvorilo još tragičnije iskustvo."
Kakva se poruka šalje srpskoj manjini?
"Nespokoj. Kao poruke na gradskim fasadama "Ubij Srbina" ili "Za dom spremni". I, kao šlag na tortu, ako se to tako može zvati, pjevanje u čast Anti Paveliću. Kakva bi to poruka mogla biti? Kakva je poruka za Hrvate u Srbiji kad se veličaju četnici i ljudi koji su tijekom rata činili zločine? Poruka nespokoja. Borit ćemo se protiv toga."
Na kraju je komentirao glasanje o novom ministru u petak.
"Vjerojatno će to proći sa 76 jer, kao što čujemo, Dabro i HSLS, će sačuvati vladajuću većinu. Odnosno, stvoriti pretpostavke za izglasavanje ministra Alena Ružića. Što će biti dalje, otvorena je knjiga", zaključio je Milorad Pupovac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare