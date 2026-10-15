Dramatična noć u Splitu: Sukobilo se više stotina navijača, privedeno čak 57 osoba. Jake policijske snage diljem grada

"Tijekom noći u KBC-u Split medicinski su obrađena još dva nizozemska državljanina, s lakšim tjelesnim ozljedama. Oba su otpuštena", potvrdila je Bitanga. Dakle, dvojica Nizozemaca zadobila su lakše ozljede te su nakon liječničke obrade puštena iz bolnice. Zasad nije potvrđeno u kojim su okolnostima ozlijeđeni niti jesu li njihove ozljede povezane sa sinoćnjim pokušajem masovnog navijačkog sukoba.