navijački sukobi
Dramatična noć u Splitu: Sukobilo se više stotina navijača, privedeno čak 57 osoba. Jake policijske snage diljem grada
Na splitskoj Rivi došlo je sinoć do napada na skupinu nizozemskih navijača koji su u grad stigli zbog utakmice Ajaxa protiv Hajduka.
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Navijači nizozemskog kluba nalazili su se na Rivi pod policijskim nadzorom kada je, prema navodima Dalmatinskog portala, prema njima krenula skupina od približno 150 pripadnika Torcide.
Dalmacija Danas objavila je snimke događaja.
Oglasila se policija
Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u samom središtu grada došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine.
Nakon policijske intervencije izgrednici su se razbježali, a javni red i mir ponovno je uspostavljen u roku od 15 minuta.
"Nije bilo ozlijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba", izvijestila je splitska policija, piše Dnevnik.hr.
Podsjetimo, Hajduk i Ajax danas od 18.45 sati na Poljudu igraju utakmicu UEFA Konferencijske lige.
Oglasio se KBC Split
Kako je za Dalmaciju Danas potvrdila glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga, tijekom noći liječničku pomoć zatražila su još dvojica nizozemskih državljana.
"Tijekom noći u KBC-u Split medicinski su obrađena još dva nizozemska državljanina, s lakšim tjelesnim ozljedama. Oba su otpuštena", potvrdila je Bitanga. Dakle, dvojica Nizozemaca zadobila su lakše ozljede te su nakon liječničke obrade puštena iz bolnice. Zasad nije potvrđeno u kojim su okolnostima ozlijeđeni niti jesu li njihove ozljede povezane sa sinoćnjim pokušajem masovnog navijačkog sukoba.
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