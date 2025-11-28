Oglas

Provjereno: Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta

N1 Info
28. stu. 2025. 06:54
Provjereno/Nova TV

Marko Perković Thompson na svojoj zemlji u rodnim mu Čavoglavama ima dva ilegalna objekta, piše Dnevnik.hr

Tri ovlaštena sudska vještaka za građevinu i arhitekturu, kao i nadležni Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko – kninske županije, reporterki Provjerenog višestruko su potvrdili kako su objekti izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj, piše Dnevnik hr.

"Ne, ovi objekti nisu tu legalno“, objasnio je za Provjereno Goran Mazija, ovlašteni sudski vještak za građevinu nakon provjere spornih katastarskih čestica 1315/7 i 1315/8 općine Čavoglave u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Isto je Provjerenom potvrdio i njegov kolega Ivan Martić: "Ovo nije izgrađeno na legalan način, ne. Na legalan i legitiman, zakonit način – ne. Vrlo jednostavno bez ikakve mogućnosti 'ali', 'ako' i 'možda."

Identičan zaključak donijela je i sudska vještakinja za arhitekturu Mariana Bucat, koju je Provjereno konzultiralo oko iste lokacije.

Upite je Provjereno poslalo Državnoj geodetskoj upravi, Ministarstvu graditeljstva, Općini Ružić, Gradu Drnišu i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije. Svi upitani uputili su nas na zadnje spomenutu instancu kao nadležnu, a iz nje su odgovorili da za čestice na kojima su vidljivi izgrađeni objekti nije bilo zahtjeva za izdavanje akata za gradnju.

Upit o spomenutoj gradnji, novinarka Provjerenog Danka Derifaj uputila je iMarku Perkoviću Thompsonu, no odgovor nije dobila.

marko perković thompson

