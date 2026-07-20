Erik će i ovoga ljeta s biciklom u vlak pa na more: "Nigdje mi se ne žuri." I jedan je političar već tako otputovao

Jedan od onih koji su izabrali putovanje vlakom na more kako bi mogli povesti bicikl je i saborski zastupnik SDP-a Ivan Račan. On je prošle nedjelje na Facebooku objavio fotografije iz vlaka napisavši među ostalim: "Moji su otišli autom, ali ja sam htio imati svoj bicikl na Hvaru pa evo... Vlakom na more. Samo jedan vlak za Split prima bicikle i kreće iz Zagreba u 13:49. Dolazi oko 22. (…) Dugo se nisam vozio vlakom u Hrvatskoj pa je ovo dobro iskustvo; podsjetiti se kako je to nekada bilo. Malo je putnika, po jedna do dvije osobe u kupeima, a mnogi su prazni. Ako vlak bude točan, prvo poluvrijeme finala SP 2026 ću gledati u vlaku, a drugo u Splitu. Samo to treba dočekati."