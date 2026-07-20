SPORIJE, ALI OPUŠTENIJE
Erik će i ovoga ljeta s biciklom u vlak pa na more: "Nigdje mi se ne žuri." I jedan je političar već tako otputovao
Protekli vikend bio je prvi u nizu tzv. "udarnih" u visokoj ljetnoj turističkoj sezoni koja traje od sredine srpnja do sredine kolovoza. Prizori s autocesta prema Jadranu prošloga vikenda stoga su bili uobičajeni, s kilometarskim kolonama vozila, zastojima i gužvama pred naplatnim kućicama i ulazima u tunele.
Dok najviše turista putuje prema jugu Hrvatske osobnim vozilima u dugim kolonama, u isto vrijeme do Splita (i Šibenika preko Perkovića) uz redovne vlakove Hrvatskih željeznica voze i vlakovi na sezonskim linijama. U njima obično nema velikih gužvi, ali putovanje traje duže nego automobilom.
Bez obzira na to, ima onih koji željeznici daju prednost nad automobilom.
"Putujem duže, ali je manja gnjavaža"
Lani nam je Erik iz Zagreba kazao da već godinama ljeti putuje vlakom na more kako bi sa sobom mogao povesti bicikl.
"Imam automobil koji nije velik i na njega ne mogu učvrstiti bicikl da bih ga vozio sa sobom. Zapravo, to i ne želim. Puno mi je komotnije ubaciti bicikl u vlak, sjesti i putovati do Splita. A kad dođem, sjednem na bicikl i idem kamo poželim. Zbog toga lakše podnosim i kašnjenja vlakova", ispričao nam je tada ovaj Zagrepčanin.
Sada smo ga pitali hoće li i ovoga ljeta tako putovati.
"Ništa se nije promijenilo. Početkom kolovoza ću s biciklom u vlak, u Splitu na trajekt, a onda biciklom po Braču. Nekoga možda užasava putovanje vlakom do Splita jer predugo traje, ali kad sam na godišnjem nigdje mi se ne žuri. Meni bi bila veća gnjavaža, a i skuplja, ići automobilom, plaćati cestarinu, gorivo, tražiti mjesto za parkiranje... Ovako u vlaku drijemam, surfam po internetu, gledam kroz prozor i osjećam se slobodnije", kaže.
"Vagon bez klime i struje, ali ima prostor za bicikle"
Jedan od onih koji su izabrali putovanje vlakom na more kako bi mogli povesti bicikl je i saborski zastupnik SDP-a Ivan Račan. On je prošle nedjelje na Facebooku objavio fotografije iz vlaka napisavši među ostalim: "Moji su otišli autom, ali ja sam htio imati svoj bicikl na Hvaru pa evo... Vlakom na more. Samo jedan vlak za Split prima bicikle i kreće iz Zagreba u 13:49. Dolazi oko 22. (…) Dugo se nisam vozio vlakom u Hrvatskoj pa je ovo dobro iskustvo; podsjetiti se kako je to nekada bilo. Malo je putnika, po jedna do dvije osobe u kupeima, a mnogi su prazni. Ako vlak bude točan, prvo poluvrijeme finala SP 2026 ću gledati u vlaku, a drugo u Splitu. Samo to treba dočekati."
Podijelio je i nekoliko korisnih informacija.
"Vlak Ima tri vagona. Prva dva su novija, klimatizirana i s utičnicama za struju. Treći je stariji, bez klime i struje, ali ima prostor za bicikle."
Prijevoz bicikla kao osobne prtljage
Hrvatske željeznice već godinama nude uslugu prijevoza bicikla vlakom. Cijena jednosmjerne karte za prijevoz bicikla je 1,99 eura i nije se mijenjala od prošle godine. Na stranicama Hrvatskih željeznica Putničkog prometa (HŽPP) stoji kako u unutarnjem i pograničnom prometu putnici mogu prevesti jedan bicikl i putovati istim vlakom u kojemu je smješten njihov bicikl.
"Bicikl se može prevesti u svim vlakovima kao osobna prtljaga, ali ga je tada potrebno sklopiti da se kao osobna prtljaga može smjestiti iznad ili ispod sjedala ili na drugo mjesto predviđeno za smještaj prtljage. Bicikl se bez sklapanja može prevesti u određenim vlakovima koji imaju vagon prostor za smještaj bicikla", piše ondje.
Budući da se zbog radova na pojedinim trasama nekih željezničkih linija putnici prevoze autobusima, HŽPP napominje kako se u autobusima mogu prevoziti samo sklopivi bicikli.
Na ukupno 21 relaciji u unutarnjem željezničkom prijevozu u Hrvatskoj i na tri relacije u gradsko-prigradskom prijevozu u Zagrebu moguće je ukrcati bicikl u vlak. Popis tih linija nalazi se OVDJE.
Sezonski vlakovi iz Zagreba i Slavonije do Splita
A HŽPP je pod sloganom "Vlakom na more" i ovoga ljeta uveo sezonske ljetne linije iz Slavonije i iz Zagreba. Do kraja kolovoza od Zagreba do Splita svakodnevno voze dva vlaka s polascima U 7:08 i 13.49 sati, a iz Splita za Zagreb s polascima u 7:54 i 14:10 sati. Iz tih vlakova s presjedanjem u Perkoviću moguće je stići i u Šibenik.
I ove godine prometuju sezonski noćni vlakovi iz Osijeka te Vukovara i Vinkovaca za Split i obrnuto. Vlak iz Osijeka kreće u 18:44, a ide preko Bjelovara i Zagreba s presjedanjem za Šibenik u Perkoviću. U Split stiže sljedećeg jutra u 8:49. Sezonski vlak iz Splita za Osijek kreće u 21:37, a u Osijek prema voznome redu stiže sljedećeg dana u 12:15 sati.
Sezonski vlak iz Vukovara i Vinkovaca preko Zagreba za Split kreće svakim danom osim nedjeljom u 18:44, odnosno u 19:19 iz Vinkovaca i u Split stiže u 8:49 sljedećeg dana. Vlak iz Splita za Vinkovce i Vukovar, kreće navečer u 21:37 i u Vinkovce stiže u 10:26, a u Vukovar dvadesetak minuta kasnije.
U noćni vlak samo sa sklopivim biciklom
S obzirom na dugo putovanje koje traje više od 14 sati, vlakovi iz Slavonije imaju i vagone za spavanje s odjeljcima za jednu, dvije ili tri osobe. Cijena postelje u odjeljku za jednu osobu košta 25 eura, u odjeljku za dvije osobe 13 eura, a u odjeljku za troje - devet eura.
Inače, u noćnim vlakovima mogu se prevoziti samo sklopivi bicikli kao ručna prtljaga, a detaljnije informacije o sezonskim putovanju vlakom na more nalaze se OVDJE.
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