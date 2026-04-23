Jedna od najvećih investicija u željeznički promet: Vlakovi će voziti do 160 km/h

Comsa kreće s radovima dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac. Imju tri godine.
HŽ Infrastruktura je sa španjolskom tvrtkom Comsa ovih dana potpisala ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac duge 44 kilometra, koja je dio željezničke pruge Zagreb-Rijeka, piše Poslovni dnevnik.
Vrijednost ugovora iznosi 278,849.960,28 eura plus PDV, koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz programa “Konkurentnost i kohezija” u financijskome razdoblju 2021. – 2027.
Rok do 2029.
Predviđeni rok završetka radova je tri godine, odnosno do kraja 2029. Ciljevi projekta su povećanje kapaciteta pruge, brzine do 160 km/h i sigurnosti prometovanja.
Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković izjavio je kako se radi se o jednoj od najvećih investicija u hrvatsku željezničku infrastrukturu te značajnom iskoraku prema modernizaciji i usklađivanju željezničkog sustava Republike Hrvatske s europskim standardima interoperabilnosti.
“Željeznica je sektor koji je dugo vremena bio zapostavljen, ali u ovom desetogodišnjem razdoblju planiramo uložiti gotovo šest milijardi eura u njezinu obnovu”, rekao je ministar Butković. Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić rekao je da se početak radova očekuje na ljeto.
“Radovi obuhvaćaju kompletnu rekonstrukciju postojećeg te izgradnju novog kolosijeka, elektrifikaciju, zamjenu signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te obnovu kolodvorskih zgrada u Hrvatskom Leskovcu, Jastrebarskom i Karlovcu. Na trasi su već izgrađeni svi objekti poput nadvožnjaka i podvožnjaka umjesto željezničko-cestovnih prijelaza.”
Direktor Ugovaranja Comse Pedro Miguel Rivero Moya izjavio je kako potpisivanjem ovog ugovora učvršćuju prisutnost u Hrvatskoj, u kojoj već više od desetljeća doprinosimo modernizaciji željezničke mreže.
“Ovaj projekt jasan je primjer izvrsne suradnje i međusobnog povjerenja. Rekonstrukcija željezničke pruge i izgradnja novoga kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac bit će treći željeznički projekt koji provodimo u Hrvatskoj. Vjerujemo da će naše stečeno iskustvo i predanost zaposlenika omogućiti uspješno savladavanje izazova koji je pred nama”, rekao je Rivero Moya.
Ispunjenje potencijala
Najvažniji rezultat ovog projekta jest povećanje konkurentnosti riječkih lučkih potencijala, koji će se željeznicom kvalitetnije povezati s tržištima srednje Europe u smislu teretnog prijevoza. Ponajprije se misli na zemlje poput Mađarske, Slovačke i Poljske.
Osim toga, značajno će se unaprijediti i prigradski putnički prijevoz između Zagreba i Karlovca. Nakon završetka radova na pruzi Hrvatski Leskovac-Karlovac, putovanje vlakom od Karlovca do Zagreba trebalo bi trajati 20-ak minuta – navode u HŽ Infrastrukturi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
