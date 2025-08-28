Ekonomski analitičar o rastu BDP-a: "Vrijeme je da netko hrabro kaže ovo..."

"Rast BDP-a je stvorio uvjete rasta plaća. Plaće su rasle snažno i dinamički brže nego u prosjeku Europske unije. Realni rast u 2024. u odnosu na 2023. godinu, prilagođen inflaciji, kreće se između 10 i 12 posto, što je snažan porast koji pokazuje stvarno povećanje kupovne moći građana. Rastom kupovne moći stvorena je osnova rasta standarda. Nezaposlenost u Hrvatskoj pala je na rekordno niske razine, a broj zaposlenih dosegnuo povijesne maksimume. Niske stope nezaposlenosti stvaraju imunitet poslovima što utječe na to da se novac lakše troši. Dakle nije pitanje samo rasta kupovne moći već i stvarne potrošnje", ističe Vušković.