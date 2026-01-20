EP usvojio Sokolovo zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, uvjerljivom većinom usvojeno je zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola. Izvješće, priopćeno je iz Sokolovog ureda, predstavlja odgovor Europske unije na urušavanje međunarodnog poretka, s ciljem povratka proizvodnje lijekova u Europu i rješavanja sve izraženijeg problema nestašice lijekova.
Europski parlament usvojio je svoje stajalište za pregovore o konačnom obliku Zakona o kritičnim lijekovima koje je pripremio hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol, a prema kojemu je nužno smanjiti ovisnost o trećim zemljama, povećati proizvodnju na europskom tlu te osigurati jednaku dostupnost lijekova u svim dijelovima Unije.
Izvjestitelj Tomislav Sokol, HDZ-ov eurozastupnik iz redova pučana, čije je izvješće usvojeno s 503 glasa za, 57 protiv i 108 suzdržanih, rekao je Hini da se ovim zakonom želi odgovoriti na dva osnovna problema - ovisnost Europe o drugim zemljama te nejednaku dostupnost lijekova među državama članicama EU-a.
"Ako ništa ne poduzmemo i ne stimuliramo europsku industriju i proizvodnju u Europi, postat ćemo ovisni o uvozu blockbuster novih lijekova iz Amerike kroz par godina, uz postojeće ovisnosti o Indiji i Kini", rekao je Sokol.
Dosadašnji sustav javne nabave u bolnicama, vodeći se primarno kriterijem najniže cijene, izgurao je mnoge proizvođače s tržišta. To je dovelo do toga da za mnoge kritične lijekove postoji samo jedan dobavljač i nema alternative ako taj dobavljač zakaže. To opterećuje zdravstvene sustave i liječnike koji tada moraju tražiti zamjensku terapiju. Ovim zakonom se želi riješiti taj problem i potaknuti proizvodnja lijekova na europskom tlu.
"Radimo pritisak na farmaceutske kompanije da barem 50 posto svojih kapaciteta izgrade i održavaju u Europi. Mi smo tu puno ambiciozniji i od Komisije i Vijeća", rekao je Sokol tumačeći stav Parlamenta i dodao da se novim zakonom želi omogućiti da na javnom natječaju za lijekove bude izabrano više tvrtki.
"Proizvedeno u EU" često je značilo samo završnu fazu pakiranja, a Europski parlament će se u nastavku pregovora zalagati da prednost imaju dobavljači koji "znatan dio" proizvodnje obavljaju u EU, odnosno da se najmanje 50 posto potrebne supstance za lijek proizvodi u Uniji ili prema potrebi u zemljama EFTA-e - Švicarskoj, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu ili da najmanje 50 posto vrijednosti konačnog lijeka proizlazi iz postupaka proizvodnje ili prerade koji se odvijaju u Uniji ili u zemljama EFTA-e.
Zastupnici u Europskom parlamentu podržali su stvaranje industrijskih "strateških projekata" smještenih u EU-u za stvaranje, modernizaciju i poboljšanje proizvodnih kapaciteta. Također žele da nacionalne vlade i EU daju prioritet financijskoj potpori strateškim projektima u tekućem proračunu i novom višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
Zajednička nabava lijekova
Sokol ključnim dijelom izvješća smatra zajedničku javnu nabavu kritičnih lijekova i lijekova od zajedničkog interesa. Europski parlament je za nastavak pregovora usvojio stajalište prema kojemu pet država članica može ići u zajedničku javnu nabavu, umjesto devet koliko ih je predložila Komisija. "U praksi bi jako bilo teško okupiti devet država, mi smo taj minimum stavili na pet", rekao je Sokol, dodavši da to za države znači "bolju pregovaračku poziciju, niže cijene lijekova i brži rok isporuke".
Industriji generičkih lijekova "važna je sigurnost i predvidivost te da pravila budu precizno definirana", rekao je Sokol, dodavši da je njima najveći problem konkurencija iz Indije i Kine.
"Zato je industriji generičkih lijekova bilo jako važno da se to proširi, da može više kompanija dobivati nabave. Što se tiče inovativne industrije, rekao bih da njima jedinstvena nabava nije baš nužno po volji zato što ona jača pregovaračku poziciju malih država, ali nama je to bio apsolutni prioritet, mi smo inzistirali da se jedinstvena nabava ne razvodni, nego da se još i pojača, smanjili smo i taj prag s devet na pet država kako bismo još olakšali mogućnost zajedničke nabave", rekao je hrvatski eurozastupnik.
Europski parlament predlaže i koordinacijski mehanizam na razini Unije kojim bi se omogućilo da se lijekovi iz jedne zemlje redistribuiraju u drugu.
"Uvodimo pravilo kontrole nacionalnih zaliha, odnosno one neće biti dozvoljene ako mogu dovesti do nestašice u drugim državama. To će se kontrolirati na europskoj razni kupuje li Njemačka previše i onda zbog toga nema lijekova za ostale. I drugo, ukoliko doista dođe do nestašice, primjerice u Hrvatskoj, a utvrdi se da taj lijek postoji na zalihi u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji ili bilo gdje drugdje, onda će se moći izdati nalog s europske razine da se ti lijekovi redistribuiraju iz Njemačke u Hrvatske", rekao je Sokol.
Parlament je sada spreman započeti pregovore s vladama EU-a o konačnom obliku zakona, a Sokol očekuje najveći otpor upravo po pitanju redistribucije lijekova.
"Velike države pružaju otpor oko toga jer im to ne odgovara i tu će vrlo vjerojatno biti najveća borba u cijeloj daljnjoj proceduri", rekao je Sokol.
Krajnja desnica protiv prijedloga
Zastupnici kluba Europa suverenih nacija (ESN) tražili su da se prijedlog u potpunosti odbaci, uz objašnjenje da "premašuje granice nadležnosti Unije u području javnog zdravstva i zaobilazi zaštitne mjere utvrđene Ugovorima", dok su Patrioti za Europu kritizirali ekološke standarde uključene u prijedlog.
"Što se tiče ESN-a, tu je dominatna stranka AfD, oni gledaju njemačke interese. Nijemcima sigurno nije u interesu dijeliti lijekove malim državama. To je prava pozadina te priče, nemojmo tu imati iluzije. To da oni moraju svoje zalihe dijeliti s Hrvatskom, to im baš i nije previše prihvatljivo. To je glavni razlog zašto su oni u startu protiv toga", tumači Sokol stav ESN-a.
Za Patriote za Europu kaže da su "podijeljeni". Sokol je uoči glasanja rekao Hini da češki eurozastupnik Ondřej Knotek iz odbora za zdravtsvo SANT osobno podržava ovaj prijedlog, ali da će mnogi njegovi kolege iz grupacije "iz razloga koji nemaju veze sa samim zdravstvom, biti protiv".
"Recimo ti ekološki standardi. Mi smo tu išli na kompromis. Ne možete dobiti sve. Što se tiče ekoloških standarda, ja bih isto htio da su tu neke stvari relaksiranije, ali ipak je to puno manje birokracije nego što je bilo do sad. I jasno je navedeno da će zdravstveni ciljevi imati prednost pred zaštitom okoliša. Zaštitu okoliša ne zabacujemo sa strane jer to ne bi moglo politički proći, ali jasno je da je zdravstvo prioritet. Što se tiče Patriota za Europu, to su više političke igre, sad su izbori u Mađarskoj, Fidesz se opet mora pokazati kao veliki branitelj nacionalnih interesa pa će oni uglavnom sve opstruirati", rekao je Sokol.
