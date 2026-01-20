EP usvojio Sokolovo zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima

"Zato je industriji generičkih lijekova bilo jako važno da se to proširi, da može više kompanija dobivati nabave. Što se tiče inovativne industrije, rekao bih da njima jedinstvena nabava nije baš nužno po volji zato što ona jača pregovaračku poziciju malih država, ali nama je to bio apsolutni prioritet, mi smo inzistirali da se jedinstvena nabava ne razvodni, nego da se još i pojača, smanjili smo i taj prag s devet na pet država kako bismo još olakšali mogućnost zajedničke nabave", rekao je hrvatski eurozastupnik.