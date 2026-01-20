Europarlamentarac o grenlandu
Picula: Čekamo da Trump do kraja otkrije svoje karte u Davosu
Za N1 studio uživo s našim Hrvojem Krešićem se iz Strasbourga javio europarlamentarac Tonino Picula, gdje je u tijeku plenarna sjednica Europskog parlamenta. Komentirao je rastuće napetosti između SAD-a i Europe, potaknute najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.
