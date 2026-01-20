Vučić iz Davosa: Moramo se malo sakriti ispod kamena, pričekati da kiša prođe

JOHN THYS / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Davosu da je iz govora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen na Svjetskom gospodarskom forumu čuo da je „politički razvod” Amerike i EU trajan te da Srbija mora donositi odluke, jer s američkom stranom treba rješavati pitanje carina, a energetiku razvijati s Europljanima, javlja Nova.rs.

Rekao je da Srbija mora sačuvati mir i brzo rastuće gospodarstvo te da je vlast krenula izrađivati plan za Srbiju do 2035. godine, koji će pokušati javno predstaviti do ožujka.

Vučić je rekao da vjeruje kako će uskoro dobiti poziv za posjet Kini, da Srbija mnogo toga radi s Amerikancima i „naravno” s Europljanima.

„Mi moramo biti mudri, malo se sakriti ispod kamena i pričekati da kiša prođe”, rekao je Vučić.