Jakšić: HDZ pokazuje jedno novo lice koje više nije europsko

SDP-ov Mišel Jakšić komentirao je u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo najnovije izjave premijera Andreja Plenkovića, s posebnim naglaskom na odabir ustavnih sudaca, ustvrdivši kako Plenković svojim stajalištima šalje poruku: "Država, to sam ja", a naglasio je i kako HDZ svojim potezima u Hrvatsku pokušava uvesti "jednopartijski sustav".

