SDP-ova kritika Plenkovića
Jakšić: HDZ pokazuje jedno novo lice koje više nije europsko
N1 Info
|
20. sij. 2026. 13:54
|
0komentara
SDP-ov Mišel Jakšić komentirao je u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo najnovije izjave premijera Andreja Plenkovića, s posebnim naglaskom na odabir ustavnih sudaca, ustvrdivši kako Plenković svojim stajalištima šalje poruku: "Država, to sam ja", a naglasio je i kako HDZ svojim potezima u Hrvatsku pokušava uvesti "jednopartijski sustav".
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas