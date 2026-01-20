Oglas

SDP-ova kritika Plenkovića

Jakšić: HDZ pokazuje jedno novo lice koje više nije europsko

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 13:54

SDP-ov Mišel Jakšić komentirao je u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo najnovije izjave premijera Andreja Plenkovića, s posebnim naglaskom na odabir ustavnih sudaca, ustvrdivši kako Plenković svojim stajalištima šalje poruku: "Država, to sam ja", a naglasio je i kako HDZ svojim potezima u Hrvatsku pokušava uvesti "jednopartijski sustav".

