EPPO optužio dvojicu Hrvata za prevaru od skoro 2 milijuna eura

Zagrebačkiured Europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana i jedne tvrtke zbog subvencijske prevare teške gotovo dva milijuna eura. Tereti ih se da su novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izgradili tvornicu koju su potom, umjesto za vlastitu proizvodnju, prilagodili i iznajmili drugoj tvrtki, izvijestio je danas Ured europskog javnog tužitelja.
Financirano iz EFFR-a
Optuženici su se, kako navodi EPPO, u razdoblju od 2018. do siječnja 2025. godine u ime svoje tvrtke prijavili na natječaj financiran iz EFRR-a, čija je svrha bila izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća. Njihov projektni prijedlog obuhvaćao je izgradnju i opremanje nove tvornice za proizvodnju čeličnih konstrukcija, čime su planirali proširiti kapacitete i objediniti proizvodni proces na jednoj lokaciji.
Ukupni troškovi projekta procijenjeni su na 7.082.885,56 eura, od čega je 5.938.029,72 eura bilo prihvatljivih troškova. Zatražili su potporu iz fondova EU u iznosu od 1.948.505,83 eura, što je pokrivalo 33,2 posto prihvatljivih troškova, javlja EPPO.
Novac su vratili
Međutim, istragom je utvrđeno da dobivena bespovratna sredstva nisu potrošena u odobrene svrhe. Sumnja se da optuženici nikada nisu ni namjeravali proizvoditi čelične konstrukcije, već su unaprijed dogovorili da će tvornicu dati u zakup drugom trgovačkom društvu. U skladu s tim dogovorom, dizajn i funkcionalnosti pogona u potpunosti su prilagodili potrebama budućeg najmoprimca.
Tijekom istrage, optuženo trgovačko društvo u cijelosti je vratilo iznos nepripadno stečene imovinske koristi od 1.948.505,83 eura. EPPO napominje kako se sve okrivljene osobe smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže na nadležnim hrvatskim sudovima.
