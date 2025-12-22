EPPO optužio dvojicu Hrvata za prevaru od skoro 2 milijuna eura

Optuženici su se, kako navodi EPPO, u razdoblju od 2018. do siječnja 2025. godine u ime svoje tvrtke prijavili na natječaj financiran iz EFRR-a, čija je svrha bila izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća. Njihov projektni prijedlog obuhvaćao je izgradnju i opremanje nove tvornice za proizvodnju čeličnih konstrukcija, čime su planirali proširiti kapacitete i objediniti proizvodni proces na jednoj lokaciji.