Promjena vremena pred vratima: Stiže snijeg, bit će ga i u nizinama

Na Badnjak će sredozmena ciklona imati izravan utjecaj na vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Na Jadranu česta, mjestimice i obilna kiša, a na kopnu će kiša postupno prelaziti u snijeg, najprije u gorju, ali tijekom dana sve raširenije i u nižem području središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Snježni pokrivač se očekuje u gorskim područjima, ali mjestimice i u nizinama pa bi Badnjak dijelu unutrašnjosti mogao donijeti bijeli zimski ugođaj. Temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a duž obale između 5 na sjevernom gdje će puhati bura i 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu gdje će puhati jako jugo.