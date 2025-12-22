Promjena vremena pred vratima: Stiže snijeg, bit će ga i u nizinama

Ponedjeljak je u unutrašnjosti zemlje svanuo tmuran, siv i vlažan uz mjestimičnu maglu i rosulju.
Na Jadranu je suho, još uvijek i djelomično vedro, iako na otvorenom moru i otocima već ima i prvih pljuskova. Nastavak dana će duž obale donijeti postupno naoblačenje, kiše bi trebalo biti na otocima, a do kraja dana i mjestimice uz obalu. Na kopnu ostaje tmurno i oblačno uz moguću maglu i rosulju. Vjetar slab, duž Jadrana će zapuhati umjereno, prema kraju dana na moru i jako jugo. Temperatura u unutrašnjosti između 2 i 7, a na Jadranu od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.
Utorak će u cijeloj zemlji biti većinom oblačan. Povremeno se očekuje kiša, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran gdje može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Jačat će jugo, osobito u Dalmaciji i na otvorenom moru gdje može biti jakih i olujnih udara. Krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Temperatura se neće bitnije mijenjati - na kopnu od 2 do 7°C, a na Jadranu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.
Na Badnjak će sredozmena ciklona imati izravan utjecaj na vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Na Jadranu česta, mjestimice i obilna kiša, a na kopnu će kiša postupno prelaziti u snijeg, najprije u gorju, ali tijekom dana sve raširenije i u nižem području središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Snježni pokrivač se očekuje u gorskim područjima, ali mjestimice i u nizinama pa bi Badnjak dijelu unutrašnjosti mogao donijeti bijeli zimski ugođaj. Temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a duž obale između 5 na sjevernom gdje će puhati bura i 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu gdje će puhati jako jugo.
Na Božić postupno smanjenje oborina, osobito na Jadranu gdje može biti i malo sunca. U unutrašnjosti još mjestimice susnježica i snijeg.
Zatim bi do kraja tjedna trebalo biti više suhog vremena.
