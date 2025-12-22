Putin objavio svoj uvjet za mir u Europi

Ovi sastanci dio su intenzivne diplomatske aktivnosti koja traje već tjednima, a dodatno je potaknuta nakon što je u javnost procurio američki mirovni plan od 28 točaka. Taj je dokument izazvao snažne reakcije u Kijevu i među europskim saveznicima jer se dojam bio da u znatnoj mjeri ide na ruku Rusiji, koja je prije gotovo četiri godine pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, prenosi Tportal.