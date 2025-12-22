Putin objavio svoj uvjet za mir u Europi

Dva broda i dva mola oštećena su kao rezultat napada ukrajinskog drona u ruskom Krasnodarskom kraju, izjavile su vlasti u južnoj ruskoj regiji
Sva posada brodova na terminalu Volna sigurno je evakuirana, priopćio je operativni stožer Krasnodarskog kraja putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, prenosi BBC.
Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara, kazale su vlasti.
Američki i ukrajinski izaslanici poručili su da su razgovori održani u Miamiju bili „produktivni i konstruktivni“, no zasad nema naznaka značajnijeg pomaka u naporima da se okonča rat između Ukrajine i Rusije.
Witkoff objavio izjavu s Uremovom
Posebni izaslanik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, objavio je zajedničku izjavu s glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovom nakon trodnevnih sastanaka na kojima su sudjelovali i europski saveznici.
Kako su naveli, razgovori su bili usmjereni na usklađivanje stavova o planu od 20 točaka, „multilateralnom okviru jamstva sigurnosti“, „američkom okviru sigurnosnih jamstava za Ukrajinu“ te „planu gospodarskog oporavka i prosperiteta“.
Istodobno, u Miamiju se odvijaju i odvojeni razgovori između američkih i ruskih izaslanika, a Rusiju predstavlja Kirill Dmitrijev.
Witkof i Kushner sastali se s Rusima na Floridi
„Naš zajednički prioritet je zaustaviti ubijanje, osigurati zajamčenu sigurnost te stvoriti uvjete za oporavak, stabilnost i dugoročni prosperitet Ukrajine“, poručili su Witkoff i Umerov u zajedničkoj izjavi.
Ovi sastanci dio su intenzivne diplomatske aktivnosti koja traje već tjednima, a dodatno je potaknuta nakon što je u javnost procurio američki mirovni plan od 28 točaka. Taj je dokument izazvao snažne reakcije u Kijevu i među europskim saveznicima jer se dojam bio da u znatnoj mjeri ide na ruku Rusiji, koja je prije gotovo četiri godine pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, prenosi Tportal.
Witkoff je potvrdio da su se ruski predstavnici sastali s njim i drugim američkim dužnosnicima na jugu Floride, među kojima je bio i Trumpov zet Jared Kushner.
Govoreći o tim susretima, Witkoff je rekao da su i razgovori s ruskim izaslanikom Dmitrijevim bili „produktivni i konstruktivni“ te da „Rusija ostaje u potpunosti predana postizanju mira u Ukrajini“.
Trump vrši pritisak
Trump već dulje vrijeme vrši pritisak i na Kijev i na Moskvu kako bi postigli dogovor o završetku rata. No dvije strane i dalje su daleko od kompromisa oko ključnih pitanja, među kojima je i zahtjev Moskve da zadrži teritorije koje je dosad zauzela.
Američke obavještajne službe, prema navodima šest izvora upoznatih s njihovim procjenama, i dalje upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin nije odustao od cilja da zauzme cijelu Ukrajinu, ali i da ponovno uspostavi kontrolu nad dijelovima Europe koji su nekad bili dio Sovjetskog Saveza, piše Reuters.
To se nadovezuje na Putinove nedavne izjave BBC-jevom novinaru Steveu Rosenbergu, u kojima je rekao da nakon Ukrajine više neće biti ratova – pod uvjetom da se prema Rusiji postupa s poštovanjem.
„Neće biti nikakvih operacija ako se prema nama postupa s poštovanjem, ako poštujete naše interese baš kao što smo mi uvijek pokušavali poštovati vaše“, rekao je Putin.
