prije početka Dore

FOTO / Ispred HRT-a održali prosvjed protiv Eurosonga

N1 Info
15. velj. 2026. 22:16
15.02.2026. Zagreb - Inicijativa za slobodnu Palestinu radi prosvjednu akciju kojom poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja drzave Izrael. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Inicijativa za slobodnu Palestinu u nedjelju navečer prije početka finala Dore, ispred zgrade Hrvatske televizije organizirala je prosvjednu akciju kojom pozva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael.

Akcija se održava ispred Hrvatske radiotelevizije tijekom prijenosa izbora za nacionalnog predstavnika na Euroviziji.

"Na licu mjesta ćemo poručiti da Eurovizija ne predstavlja 'neutralnu zabavu', već da je natjecanje postalo platforma kroz koju se provodi artwashing genocida i aparthejda, navode iz inicijative i dodaju: 'Smatramo da je odluka o sudjelovanju Izraela na ovogodišnjem natjecanju – unatoč protivljenju velikog broja sudionica – štetna politička odluka, a nikako potez kojim se štiti umjetnička sloboda', poručili su ranije iz incijative, prenosi tportal.

Iz inicijative upozoravaju kako su stotine umjetnika i tisuće gledatelja već javno izrazili protivljenje tom potezu. Više od 450 tisuća građana država članica Europske unije potpisalo je građansku inicijativu za prekid sporazuma između EU i Izraela, a diljem kontinenta jača i kulturni bojkot ove okupacijske sile, navode iz inicijative.

