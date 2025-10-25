Oglas

FOTO / Pogledajte međunarodnu vježbu vojne policije na poligonu kod Slunja

Hina
25. lis. 2025. 13:32
MORH/ T. Brandt

Na vojnom poligonu kod Slunja održava se međunarodna vježba kojom se razvijaju sposobnosti pružanja potpore snagama NATO-a u odgovoru na moguće incidente, a riječ je o završetku dvogodišnjih aktivnosti NATO-ove Multinacionalne bojne vojne policije "Sharp Lynx“.

Organizator vježbe od 13. do 26. listopada na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik” je pukovnija vojne policije, a vježba "Sharp Lynx“ kruna je dvogodišnjih aktivnosti NATO-ove Multinacionalne bojne vojne policije (MNMBAT) u kojoj sudjeluje približno 250 pripadnica i pripadnika vojne policije Hrvatske, Poljske, Češke, Slovačke te partnerskih zemalja Mađarske i Gruzije, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

MORH/ T. Brandt

Multinacionalnu bojnu 2006. godine oformile su uz Hrvatsku, Češka, Slovačka i Poljska, u svojstvu promatrača na vježbama sudjeluje i Gruzija kao zemlja članica Partnerstva za mir, a 2023. godine bojni se pridružila Mađarska u svojstvu aktivnog promatrača.

Pukovnija vojne policije RH predsjedavajuća je nacija 2024. i 2025., a posljednje dvije godine zapovjednik Multinacionalne bojne vojne policije je bojnik Marko Vidaković, zapovjednik 4. satnije Pukovnije vojne policije.

MORH/ T. Brandt

Glavni cilj vježbe je razvoj sposobnosti NATO-ove Multinacionalne bojne vojne policije u pružanju potpore snagama NATO-a pri brzom i adekvatnom odgovoru na moguće incidente, a vježba obuhvaća ključne zadaće vojne policije usmjerene potpori u obrani Hrvatske i njezinih saveznika te pridonosi međunarodnoj sigurnosti, istaknuli su iz MORH-a.

MORH/ T. Brandt

Kako su pojasnili, pukovnija vojne policije tom vježbom simulira stvarni proces uporabe vojnopolicijskih snaga u borbenim obrambenim operacijama u skladu sa suvremenim izazovima operativnog okružja. Uz to, dodali su, vježba je prilika za analizu i unaprjeđenje sposobnosti te za procjenu učinkovitosti propisanih procedura za djelovanje vojne policije u međunarodnom okruženju.

MORH/ T. Brandt

U vježbi su provedeni različiti scenariji koji uključuju provedbu vojnopolicijskih zadaća u skladu s NATO-ovim smjernicama i doktrinom vojne policije poštujući različitosti u pristupu vojnopolicijskom poslu i tehnici kojom svaka nacija raspolaže, stoji u priopćenju.

MORH NATO

