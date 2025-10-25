FOTO / Pogledajte međunarodnu vježbu vojne policije na poligonu kod Slunja

Kako su pojasnili, pukovnija vojne policije tom vježbom simulira stvarni proces uporabe vojnopolicijskih snaga u borbenim obrambenim operacijama u skladu sa suvremenim izazovima operativnog okružja. Uz to, dodali su, vježba je prilika za analizu i unaprjeđenje sposobnosti te za procjenu učinkovitosti propisanih procedura za djelovanje vojne policije u međunarodnom okruženju.