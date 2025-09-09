FOTO / U Splitu osvanuli uvredljivi grafiti: Spominju Anušića, Dončića, Milanovića i Jergovića

Na više lokacija u Splitu u utorak su osvanuli natpisi. Ovaj put na piku su ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik Zoran Milanović i spisatelj Miljenko Jergović.
Natpisi nepoznatog autora u Splitu očito su u fokusu imali nalaženje predsjednika Milanovića s Miljenkom Jergovićem.
Tom je prilikom predsjednik, nakon cinične poruke Vlade, dao podršku autoru i kolumnistu čija je zgrada dan ranije bila išarana prijetnjom: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći", pisalo je, a prenosi Dalmatinski portal.
Zašto je ovom prilikom obuhvaćen i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić, nije jasno.
