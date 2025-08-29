Vlada osudila prijeteće poruke upućene Orešković i Jergoviću

U jučerašnjem obraćanju na sjednici Vlade, a nakon otkazanog festivala "Nosi se" u Benkovcu, premijer Plenković pozvao je na smirivanje tenzija te istaknuo da je bilo kakav oblik verbalnog ili drugog nasilja neprihvatljiv. "Prije svega, pozivamo sve aktere na smirivanje tenzija. Bilo koji oblik verbalnog ili drugog nasilja nije prihvatljiv", rekao je.