Vlada osudila prijeteće poruke upućene Orešković i Jergoviću

Banski dvori osudili su prijeteće poruke upućene književniku Miljenku Jergoviću i saborskoj zastupnici Daliji Orešković, a na "cinične navode" da iza poruka stoje čelni ljudi Vlade, poručili su da će Vlada nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu.
Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića i gospođe Orešković, naglašavaju u petak iz Vlade. "U vezi s njihovim ciničnim navodima da iza spornih poruka stoje predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upućujemo na jučerašnju reakciju Vlade i na obraćanje predsjednika Vlade na sjednici Vlade", ističu Banski dvori.
Dodaju pritom da je "sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine".
"Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu", naglašavaju.
U jučerašnjem obraćanju na sjednici Vlade, a nakon otkazanog festivala "Nosi se" u Benkovcu, premijer Plenković pozvao je na smirivanje tenzija te istaknuo da je bilo kakav oblik verbalnog ili drugog nasilja neprihvatljiv. "Prije svega, pozivamo sve aktere na smirivanje tenzija. Bilo koji oblik verbalnog ili drugog nasilja nije prihvatljiv", rekao je.
"Smatramo da nije dobro da se zlorabe određene teme i slobode kako bi se neistino prikazivalo da je Vlada poticala društvene podjele", napomenuo je. Svima onima koji koordinirano rade na radikalizaciji hrvatskog društva, poručio je da su "na pogrešnom putu".
"Zato će Vlada nastaviti svojom komunikacijom i svojim aktivnostima njegovati ozračje tolerancije i uključivosti u hrvatskom društvu", rekao je premijer.
U dva dana prijeteći grafiti u kojima se spominje Jergović
Jergović je u četvrtak na Facebooku objavio fotografiju grafita ispisanog na zgradi u kojoj živi: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša Pravila." Grafit je u međuvremenu "prešaran" crvenim srcima.
Jergović je na Facebooku napisao da prijetnje shvaća jako ozbiljno, ali da policiji neće podnijeti prijavu jer nema vremena, niti u toj vrsti slučajeva ima povjerenja u policiju, ali će svaki napad na sebe i svoje bližnje učiniti javnim.
Dodao je kako bi na, u ovakvim slučajevima uobičajeno pitanje policije sumnja li na nekog, ovaj put imao odgovor te bi to bili predsjednik Vlade Plenković i ministar unutarnjih poslova Božinović.
Danas je u Novom Zagrebu osvanuo još jedan prijeteći grafit - "Sarajevo ispod Trebevića. Povedite Daliju i četnika Jergovića" koji se, pretpostavlja se, odnosi i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja je Jergoviću jučer dala podršku. Taj su grafit u međuvremenu prebojali djelatnici Zagrebačkog holdinga.
Orešković je na X-u napisala da "iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija".
