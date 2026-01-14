Oglas

FOTO / Akcija u Požegi: Zaplijenjeno više od dvije tone duhana i nekoliko desetaka tisuća eura

Hina
14. sij. 2026. 13:58
Više od dvije tone duhana i nekoliko desetaka tisuća eura pronašla je i zaplijenila u utorak požeško-slavonska policija u suradnji s carinom prilikom pretrage dvije obiteljske kuće u Požegi i osobnog automobila osumnjičenog 52-godišnjaka.

Tijekom pretrage pronađeno je ukupno 2043 kilograma duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija te ručno izrađena rezalica, preša, ovlaživač duhana, vaga za precizno vaganje te 42.800 eura, rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare u PU Požeško-slavonskoj.

Voditelj Službe za nadzor Carinske uprave Slavonski Brod Hrvoje Šulentić izjavio je da procijenjena šteta za državni proračun iznosi 259.257 eura, uz pripadajuće zatezne kamate koje dodatno povećavaju konačni iznos.

Protiv 52-godišnjaka će, zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine biti podnesena kaznena prijava Općinskom državno odvjetništvo u Požegi.

Voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović istaknuo je kako je na području požeško-slavonske Policijske uprave u posljednjih nekoliko godina zabilježeno više većih zapljena duhana, a najveća je bila 2020. godine. Tada je u suradnji s Carinskom upravom Slavonski Brod zaplijenjeno više od osam tona duhana bez nadzornih markica.

Požega duhan policija zapljena duhana

