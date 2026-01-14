Voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović istaknuo je kako je na području požeško-slavonske Policijske uprave u posljednjih nekoliko godina zabilježeno više većih zapljena duhana, a najveća je bila 2020. godine. Tada je u suradnji s Carinskom upravom Slavonski Brod zaplijenjeno više od osam tona duhana bez nadzornih markica.