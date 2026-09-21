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I 20 TONA DUHANSKIH PROIZVODA

FOTO / Carinici otkrivaju sve više krijumčarenja: Godišnje zaplijene do 20 milijuna cigareta

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Hina
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21. ruj. 2026. 13:54
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Slavko Midzor/PIXSELL

Carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je u ponedjeljak na obilježavanju Dana carinske službe.

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Carinska uprava obilježila je ujedno tridesetpetu godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o službi koja osigurava oko deset posto prihoda proračuna RH, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika.

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Slavko Midzor/PIXSELL

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se danas obilježava Dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja.

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Slavko Midzor/PIXSELL

"U ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih šest godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima", rekao je Demirović.

Ulaganje u ljude prema njegovim riječima prepoznato je kao jedini način držanja tempa s potrebama suzbijanja krijumčarenja.

Carinska uprava, naglasio je, ulaže i u najmoderniju tehnologiju, a ispunjava i zahtjeve za ulaganjem koji dolaze od struke.

"Za krijumčarenje se nerijetko upotrebljavaju dronovi"

Carina danas zapošljava 2.641 službenika, a lani i ove godine primljeno je ili će biti zaposleno novih 250.   

Kada je riječ o krijumčarenju, uglavnom se prema njegovim riječima radi o organiziranom kriminalu pri čemu se nerijetko upotrebljavaju dronovi.

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Slavko Midzor/PIXSELL

"Zapljene uvijek lagano rastu, a najveće su u suzbijanju krijumčarenja duhana i duhanskih prerađevina te se otprilike na godišnjoj se razini zaplijeni od 12 do 20 milijuna komada cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda", rekao je Demirović.

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Slavko Midzor/PIXSELL

Raste i zapljena nelegalne gotovine, lani preko 3,5 milijuna eura, koja nije na uredan način prijavljena policiji ili carinskoj službi.

Teme
carinska uprava duhanski proizvodi suzbijanje krijumčarenja zapljene zapljene carina

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