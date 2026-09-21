Pripuzovim tvrtkama sanacija otpada u Gospiću i Poznanovcu

Otpad je Tipos Resursu predavao i Kemis-Termoclean, još jedan član konzorcija koji je dobio posao u Gospiću. To je utvrđeno i tijekom istrage, no ni tu tvrtku se ni za što ne tereti. Kemis-Termoclean u vlasništvu je slovenske Kostak grupe, koja je u Sloveniji pod istragom zbog ilegalnog zakapanja otpada.