posao zbrinjavanja
Pripuzovim tvrtkama sanacija otpada u Gospiću i Poznanovcu
Fond za zaštitu okoliša odlučio je posao zbrinjavanja oko 4500 tona otpada razasutog po silosu u Gospiću povjeriti konzorciju na čelu s tvrtkom CEZ-A-R, koja posluje u sastavu Cios grupe Petra Pripuza.
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Vrijednost posla s PDV-om iznosi 10,97 milijuna eura, a rok za njegovo izvršenje je 15 mjeseci, doznaje Ivan Pandžić iz 24sata.
Procijenjena vrijednost uklanjanja tog otpada iznosila je 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Na natječaj je stigla i znatno jeftinija ponuda Tabak grupe, koja je posao ponudila obaviti za 4,5 milijuna eura s PDV-om. Ponuda konzorcija predvođenog CEZ-A-R-om bila je oko 120 posto viša od ponude Tabak grupe te, kada se u obzir uzme PDV na procijenjenu vrijednost posla, oko pet milijuna eura viša od prvotno procijenjenog iznosa.
Tabak grupa u međuvremenu je odustala od manjeg posla koji se odnosio na zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada, a izgubila je i dozvolu za gospodarenje otpadom.
Novac će biti osiguran raspodjelom sredstava
Fond je nakon toga mogao poništiti postupak i raspisati novi natječaj ili osigurati dodatna sredstva i prihvatiti skuplju ponudu drugog konzorcija. Odabrana je druga mogućnost, a u obrazloženju odluke navodi se da će potreban novac biti osiguran raspodjelom sredstava.
Uz CEZ-A-R, članovi odabranog konzorcija su Ciak, Saubermacher, Kemis-Termoclean i Kemokop.
CEZ-A-R je ranije prodavao otpadnu plastiku tvrtki Tipos Resurs, povezanoj sa Šincekom, čije su tvrtke iza sebe u Gospiću ostavile rasuti otpad, kao i oko 33.000 tona zakopanog otpada. Iz Ciosa su ranije tvrdili da među otpadom u Gospiću nema njihove plastike te da je više od 6000 tona otpada odvezeno u Benkovac, gdje je otpad zakopan.
CEZ-A-R nije obuhvaćen istragom niti ga se za nešto tereti. Prema ranijim navodima, Šincek im je rekao da na toj lokaciji ima dozvolu za proizvodnju tlačnih ploča, koje je namjeravao izrađivati i od otpada, prenosi 24sata.
Otpad je Tipos Resursu predavao i Kemis-Termoclean, još jedan član konzorcija koji je dobio posao u Gospiću. To je utvrđeno i tijekom istrage, no ni tu tvrtku se ni za što ne tereti. Kemis-Termoclean u vlasništvu je slovenske Kostak grupe, koja je u Sloveniji pod istragom zbog ilegalnog zakapanja otpada.
Hrvatska podružnica te grupe, Kostak GTS, od Fonda je dobila posao prekrivanja zakopanog otpada do početka sanacije. Za taj će posao biti plaćeno gotovo 270.000 eura. Hrvatsku podružnicu vodi ista osoba koja je u Sloveniji pod istragom i koja se povukla s čela slovenske tvrtke.
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