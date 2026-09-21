"OPĆINA PUNA SMEĆA"
HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog otpada: "Država kaže da se još malo strpimo"
Tihomir Budanko, načelnik Promine, općine u Šibensko-kninskoj županiji, progovorio je o problemu otpada koji je 2008. godine nezakonito odložen u napuštene rudarske prostore te upozorio da državne institucije godinama nisu riješile problem.
U napuštene rudarske prostore jame Dočina nedaleko od Oklaja 2008. godine odložen je otpad dopremljen iz šibenske luke. Načelnik Promine Tihomir Budanko godinama upozorava državne institucije na problem i traži sanaciju.
Budanko je za 24sata rekao da ga činjenica što je član HDZ-a neće spriječiti da javno govori o propustima sustava.
"Član sam HDZ-a, ali to me neće spriječiti da javno kažem gdje sustav nije bio učinkovit. Moja je obveza štititi interese ljudi koji ovdje žive. Ako postupak stoji, želim znati zašto stoji, tko treba povući sljedeći potez i kad će ga povući", rekao je za 24sata.
Kako navodi, dokumentacija Općine pokazuje da se godinama obraćala državnim tijelima, slala zahtjeve i požurnice te pokušavala pokrenuti sanaciju.
"Trinaest godina vodim ovu općinu i razumijem zašto ljudi odgovore traže od mene. Ne mogu prihvatiti tvrdnju da sam problem ignorirao kad postoje naši zahtjevi, upozorenja i pokušaji sanacije. Spreman sam javno pokazati dokumentaciju, uključujući to kome smo se obraćali i kakve smo odgovore dobivali", kazao je.
"Ne očekujem da stanovnici budu zadovoljni zato što im možemo pokazati fascikl dopisa"
Na jedan od zahtjeva Općine iz 2018. godine Ministarstvo je odgovorilo da Povjerenstvo osnovano za osiguranje napuštenih rudarskih prostora još nije održalo nijedan sastanak te zamolilo Općinu "za još strpljenja".
Budanko je za 24sata rekao da stanovnicima nije dovoljan samo dokaz da je Općina slala dopise, nego da očekuju konkretne rezultate.
"Ne očekujem da stanovnici budu zadovoljni zato što im možemo pokazati fascikl dopisa. Oni trebaju rezultat. Ali ti dokumenti pokazuju da smo problem otvarali i tražili postupanje puno prije sadašnje medijske rasprave", rekao je.
Općina je 2020. pokušala pokrenuti projekt sanacije kroz program LIFE, a Ministarstvo je njezinu inicijativu tada ocijenilo hvalevrijednom. Formalni zahtjev za sanaciju Općina je Ministarstvu uputila 2024. godine, dok su tijekom 2025. provedeni rudarski inspekcijski nadzori i izdani posebni uvjeti za sanaciju.
"Ljudi imaju pravo znati kakvo je stanje okoliša u kojem žive"
Budanko sada traži da nadležne institucije utvrde stanje na lokacijama, pregledaju postojeću dokumentaciju i dogovore tko će provesti sanaciju, kako će se ona financirati i u kojim rokovima.
"Podržavam javnu objavu rezultata inspekcijskog nadzora. Ljudi imaju pravo znati kakvo je stanje okoliša u kojem žive. Želim da dobijemo jasan plan, odgovorne institucije, osigurano financiranje i rokove", rekao je za 24sata.
Pozvao je Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Državni inspektorat, Županiju i stručne službe da dođu u Prominu.
"Općina će staviti svoju dokumentaciju na raspolaganje i sudjelovati u dogovoru o svakom koraku. Očekujem da s tog sastanka izađemo s jasnim zadacima, odgovornim institucijama i rokovima koje ćemo javno objaviti", poručio je Budanko za 24sata.
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