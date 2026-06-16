Gapla
FOTO / Grupa mladih osnovala novu "državu" između Hrvatske i Srbije
Gapla je, poslije Liberlanda, druga samoproglašena država na Dunavu između Srbije i Hrvatske, piše Süddeutsche Zeitung. Iako ih nitko ne priznaje, takve mikrodržave kroz povijest imaju svoju ulogu.
„Kao tinejdžer sam osnovao vlastitu državu i čak sam pozvan govoriti pred UN-om – sa 17 godina."
Tom izjavom Wyatta Baeka, koji je zajedno s grupom tinejdžera osnovao Gaplu, počinje reportaža u njemačkom listu Süddeutsche Zeitung (SZ) o „državi" koja se prostire na svega 205 hektara, na Dunavu između Srbije i Hrvatske.
Gapla je, kaže Baek, na zemlji na koju „nitko ne polaže pravo".
On sam još nikada nije stupio nogom na teritorij „svoje države", ali već ima putovnice, registarske tablice, zastavu i internetsku stranicu. „I naravno ime: Federalna država Gapla. Do prave države ne nedostaje mnogo“, ironično piše reporter.
Gapla bi trebala jačati „mir i harmoniju“ između naroda i biti „modrena i inovativna nacija", stoji na internetskoj stranici te samozvane zemlje.
Ludi pothvati
„Mikrodržave su oduvijek bile neka vrsta revolucije, filozofije, neki vid planske igre u stvarnom životu. Kako može izgledati država koja nema stare terete? Što državu čini dobrom? Mora li uopće biti dobra? Mora li koristiti svojim građanima ili smije koristiti samo sebi?", filozofira autor SZ-a.
U tekstu se podsjeća na mikrodržavu Elgarland-Vargaland u kojoj su švedski umjetnici dozvolili svima da budu kraljevi. Ili na pothvat Slovenca Petera Mlakara koji je sa svojim umjetničkim kolektivom Nova slovenska umjetnost 1992. proglasio NSK državu koja nije imala fizički teritorij, ali je zato našla puno pristaša u – Nigeriji.
Mikrodržave, piše minhenski list, mogu nastati i kao zone slobodne trgovine, za mutne poslove offshore banaka ili brodske prijevoznike i kasina.
„Baš kao Liberland. On je u neposrednom susjedstvu Gaple, osnovan je 2015. kao, po opisu s internetske stranice, 'najslobodnija zemlja na svijetu'. Tamo doslovno vlada blockchain. Tko želi postati državljanin, mora uložiti u posebnu kriptovalutu."
Kako list ocjenjuje, građane Liberlanda je pokrenula mržnja prema birokraciji i porezu, kao i nada da bi mogli zaraditi na brojnim investicijama.
Pitanje granice
„Naravno, ni Liberland nije međunarodno priznat, nitko ne živi na komadu zemlje na Dunavu", piše SZ i podsjeća na problematiku – Srbija i Hrvatska obje priznaju da je granica na Dunavu, ali nisu složne oko toga gdje se točno nalazi. Problem je što je Dunav proteklih desetljeća mijenjao tok.
„Tako je nastalo mnogo malih područja na koje prava polažu ili obje zemlje ili nijedna od njih", pojašnjava list.
Za pothvate poput Liberlanda i Gaple, piše Süddeutsche Zeitung, teritorij nije bitan, već služi kao legitimacija. „Države postoje najprije kao grupni chat na platformi Discord, a diplomatski razgovori se obavljaju na forumu Reddit. Teško je zamislivo da bi kalifornijski tinejdžeri radije živjeli na blatnjavoj obali Dunava."
Nešto kao Zuckerberg
Gapla ima svoju kripto-valutu, ali osnivači tvrde da prije svega hoće ideje, a ne novac. Baek kaže: „Firma MrBeasts nam je pisala i pitala kako se može uključiti. Iskreno, ne znam što bih odgovorio."
MrBeasts je najuspješniji youtuber svijeta s oko pola milijarde pratitelja na društvenim mrežama i nizom vlastitih tvrtki. Wyatt Baek, piše SZ, u biografiji navodi da je razvio test za inteligenciju, platformu za ocjenu škola, YouTube kanal za tehnologiju, pisao elektronske knjige o koječemu, između ostalog i o osnivanju država.
To je ambiciozan tip, pametan, i na tren, piše njemački list, podsjeća na Marka Zuckerberga i slične štrebere s početka 2000-ih.
„Inače, izlet na Forum UN-a za mlade ECOSOC su Baek i dvojica drugih Gaplanaca financirali kroz Gaplansku organizaciju za predstavljanje, koju plaća Vlada Gaple. Dakle, presipanje novca već uspijeva kao i kod Velikih“, zaključuje Süddeutsche Zeitung.
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