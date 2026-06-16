Čorak: Hrvatska treba imati nuklearnu elektranu na vlastitom teritoriju. Postoje dvije potencijalne lokacije

"Ministar Šušnjar najavio je da će Hrvatska biti otvorena za susjede, da mogu participirati u nuklearnom programu Hrvatske. Mi imamo dvije lokacije, jednu na Dunavu, jednu pored Zagreba. To je ogromni potencijal. Lokacija na Dunavu jedan je od najznačajnijih prirodnih energetskih resursa koje Hrvatska ima. Izgradnjom nuklearnog programa Hrvatska stvara pretpostavku da bude ključni element elektroenergetske stabilnosti jugoistočne Europe. Nadam se da je Hrvatska to prepoznala i da će ići u tom pravcu. To ne isključuje našu suradnju na NE Krško 2, ali je pretpostavka i da će se prijatelji iz Slovenije uključiti u hrvatski nuklearni program."