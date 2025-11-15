Oglas

FOTO / Još jedan vandalski napad na spomen-ploču partizanskom odredu u Splitu

N1 Info
15. stu. 2025. 20:29
Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U"

Danas je ponovno vandalizirana spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U" znaka presječena križevima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obilježje antifašističke borbe, piše Dalmacija Danas.

partizanski-spomenik-split-5
partizanski-spomenik-split-2
Ovaj spomenik već godinama privlači neželjenu pozornost vandala, a posljednji put je teško oštećen prije samo tjedan dana, neposredno uoči prosvjeda Torcide na Rivi.

Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, no današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju unatoč ranijim osudama javnosti i institucija.

Antifašizam Split Spomenici Ustaški simboli Vandalizam

