Plokite
FOTO / Još jedan vandalski napad na spomen-ploču partizanskom odredu u Splitu
Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U"
Danas je ponovno vandalizirana spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U" znaka presječena križevima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obilježje antifašističke borbe, piše Dalmacija Danas.
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Ovaj spomenik već godinama privlači neželjenu pozornost vandala, a posljednji put je teško oštećen prije samo tjedan dana, neposredno uoči prosvjeda Torcide na Rivi.
Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, no današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju unatoč ranijim osudama javnosti i institucija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare