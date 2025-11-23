FOTO / Kaos na Sljemenu, automobili zapeli u koloni: "Bit će dobro ako do osam sati dođemo doma"

Neva Zganec/PIXSELL

Velki broj Zagrepčana današnji dan su odlučili provesti na vrh Medvednice kako bi uživali u zimskim radostima. Na Sljemenu je 28 centimetara snijega. Na ulaz u žičaru čekalo se oko sat vremena, a oni koji su automobilima krenuli prema vrhu zapeli su u koloni.

I dok se na žičaru čekalo satima u redu ni oni koji su odlučili s automobilima do vrha nisu prošli puno bolje.

Nastale su kolone i zastoji.

"Odlučili smo dan provesti na snijegu, ali ovoliku gužvu nismo očekivali. Došli smo automobilom, a sada smo zapeli u kolonu. Ako do osam sati dođemo doma, bit će dobro", našalio se jedan čitatelj.

