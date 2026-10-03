Uhvaćeni serijski provalnici: Harali od Novog Zagreba do Pisarovine, ukrali i zapalili kamion

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Materijalna šteta veća od 272 tisuće eura nastala je u nizu krađa za koje je zagrebačka policija osumnjičila muškarce u dobi od 33 i 41 godine te 27-godišnjakinju, koji su u noćnim satima provaljivali u poduzeća i napuštene objekte te krali alate, kablove i tehničke uređaje.

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Osumnjičene terete za ukupno osam kaznenih djela koja su počinili zajedno te uz pomoć nepoznatog muškarca na području Novog Zagreba, Donjeg Stupnika, Jastrebarskog i Pisarovine, izvijestila je zagrebačka policija.

Utvrđeno je da su u više navrata između 1. i 9. srpnja dolazili do napuštenog objekta na području Novog Zagreba u koji su provalili te potom ukrali razne predmete, alate i uređaje, izvijestila je policija.

Sumnja se i da su u noći na 20. srpnja provalili u ograđene prostorije poduzeća u Donjem Stupniku, gdje su prerezali metalnu ogradu i ukrali teretni Renault u vlasništvu 44-godišnjaka te veću količinu naponskih kablova, koje su stavili u ukradeni kamion.

Ukrali i zapalili Renault, više puta kazneno prijavljivani

Jedan od osumnjičenih potom je kamion odvezao do Pisarovine, gdje su kabele prebacili u teretni Mercedes karlovačkih registracija. Kako bi prikrili krađu, zapalili su Renault koji je u potpunosti izgorio, a potom pobjegli Mercedesom.

Policija 33-godišnjaka, 27-godišnjakinju i još jednu nepoznatu mušku osobu sumnjiči i za četiri krađe počinjene od 24. travnja do 27. svibnja na području Jastrebarskog i Novog Zagreba, gdje su u noćnim satima provaljivali u poduzeća i halu u izgradnji te krali naponske kablove, tehničke uređaje i alate.

Osumnjičeni su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Zagrebačka policija navodi da je prema svo troje osumnjičenih prethodnih godina više puta postupala i kazneno ih prijavljivala zbog različitih kaznenih djela.