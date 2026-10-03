ŽESTOKE KRITIKE IZ KOMORE
Uhićen bivši šef HPK Darko Grivičić: Divljač mu uništila usjeve, pa krenuo u krivolov
Bivši predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Darko Grivičić uhićen je zbog sumnje u protuzakoniti lov i ribolov, a iz Komore su nakon njegova uhićenja žestoko kritizirali sustav zaštite poljoprivrednika od šteta koje uzrokuje divljač.
Policijska uprava brodsko-posavska izvijestila je da su policajci iz Okučana dovršili kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom. Prema policijskim navodima, 1. listopada poslijepodne u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio je divljač koja se nalazila u ranije protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci.
Policija je utvrdila i da je lovačko oružje prevozio s napunjenim spremnikom te da kod sebe nije imao oružni list.
Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, a oružje i streljivo privremeno su mu oduzeti. Protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
Hrvatska poljoprivredna komora potvrdila je u subotu da je riječ o Darku Grivičiću te poručila da ne opravdava kršenje zakona, ali smatra da slučaj ponovno otvara pitanje neučinkovitosti sustava zaštite poljoprivrednika od divljači.
HPK: "Problem nije počeo jučer"
Predsjednik HPK-a Željko Mihelić poručio je da će o Grivičićevoj odgovornosti odlučiti nadležne institucije.
"Do tada mi u HPK nećemo suditi čovjeku, ali nećemo niti šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo", rekao je Mihelić.
Podsjetio je na probleme koje poljoprivrednicima uzrokuju divlje svinje te ustvrdio da zaštita koju bi sustav trebao pružati često izostaje.
"HPK ne opravdava bilo kakvo kršenje zakona, ali razumijemo čovjeka koji je godinama gledao kako mu divljač uništava ono od čega živi", navode iz Komore.
HPK pritom podsjeća na prošlogodišnji slučaj kada su, prema izvještaju HRT-a na koji se pozivaju, divlje svinje potpuno uništile polje soje obitelji Grivičić. Grivičić je tada upozoravao na velik broj divljih svinja na tom području.
"Problem nije počeo jučer", poručuju iz Komore.
Prozvali Ministarstvo
HPK podsjeća i da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srpnju 2025. donijelo naredbu o smanjenju brojnosti pojedinih vrsta divljači. Njome je, među ostalim, propisano smanjenje brojnosti divljih svinja, dok je rok provedbe naknadno produljen do kraja 2026. godine, piše novinarka Glasa Slavonije Dijana Pavlović.
Komora zato traži odgovor na pitanje tko nadzire provedbu tih mjera i tko snosi odgovornost kada divljač poljoprivrednicima uništi usjeve, stoku ili drugu imovinu.
"Kako je moguće da država tako brzo reagira kada treba pronaći i privesti čovjeka, a tako sporo kada treba pronaći odgovornost za štete koje godinama nastaju na hrvatskim poljima?" pitaju iz HPK-a.
Naglašavaju da kritika nije usmjerena prema policiji, za koju navode da treba obavljati svoj posao, nego prema Ministarstvu odgovornom za sustav lovstva.
Na kraju su iz HPK-a iznijeli i znatno oštriju ocjenu cijelog slučaja.
"Nije ovo nikakav obračun s krivolovom, već pokušaj zastrašivanja i demonstracija moći pojedinih lobija kako bi pokazali poljoprivrednicima gdje im je mjesto", tvrde iz Komore.
Poručili su da neće odustati od zahtjeva za izmjenama Zakona o lovstvu i promjenama sustava zaštite poljoprivrednika od šteta koje uzrokuje divljač.
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