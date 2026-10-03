Zara ponovno u centru skandala: Prodavali kostim nalik uniformama logoraša

JORGE GUERRERO/AFP

Španjolski modni lanac Zara povukao je iz prodaje dječji kostim za Noć vještica nakon što su kritičari istaknuli da nalikuje uniformama koje su nosili zatvorenici u nacističkim koncentracijskim logorima, prenosi u subotu dpa.

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Kostim, koji se sastojao od sakoa i hlača s plavo-bijelim okomitim prugama, davao je iznošen dojam te je sadržavao uzorke koji podsjećaju na bodljikavu žicu. Oznake na rukavima podsjećaju na zatvorske brojeve.

"Španjolski modni lanac Zara šokira svoje kupce u Europi još jednom od svojih užasavajućih ideja: kostimom u stilu nacističkih koncentracijskih logora", napisao je izraelski novinar Dov Gil-Har u objavi na X-u.

Kostim više nije dostupan u Zarinoj internetskoj trgovini.

ליל כל הקדושים בעוד כחודש ורשת זארה הספרדית מחרידה את הלקוחות באירופה עם עוד רעיון עוועים מתוצרתה - תחפושת בסגנון מחנות הריכוז הנאציים. מעבר לחליפה המפוספסת בצבעי אסירי המחנות, הוסיפו גם הדפס של גדר תיל שלא ניתן יהיה לטעות. pic.twitter.com/Db0y55VDIl — Dov Gil-Har (@DovGilHar) September 30, 2026

Nije im prvi put da ih povezuju s nacizmom

"Zara Home žali zbog nesporazuma koji je mogao izazvati ovaj dječji kostim za Noć vještica. Više nije dostupan ni u našim trgovinama ni na internetu", priopćio je ured za odnose s javnošću tog lanca kao odgovor na upit.

Tvrtka nije odgovorila na pitanje zašto unutarnje provjere nisu uočile da kostim nalikuje odjeći iz koncentracijskih logora.

Ovo nije prvi put da je Zara izložena kritikama zbog proizvoda povezanih s nacizmom.

Godine 2014. Zara je povukla dječju majicu na plavo-bijele pruge koja je na lijevoj strani prsa imala žutu šestokraku zvijezdu, nalik onima koje su morali nositi Židovi u nacističkoj Njemačkoj. U ranijem incidentu 2007. godine, Zara je prodavala platnenu torbu ukrašenu svastikama uz cvjetne uzorke.