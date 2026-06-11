FOTO / Nevrijeme poharalo Novu Gradišku: Oštećena bolnica, vjetar odnio krov mrtvačnice

Jak vjetar lomio je grane, rušio stabla te oštetio brojne objekte, ostavljajući iza sebe posljedice koje će se tek u potpunosti utvrditi. Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opće bolnice u Novoj Gradiški, gdje je snažan nalet vjetra odnio krov s objekta mrtvačnice, piše Ante Krstanović za SBonline.