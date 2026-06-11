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znatna materijalna šteta

FOTO / Nevrijeme poharalo Novu Gradišku: Oštećena bolnica, vjetar odnio krov mrtvačnice

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N1 Info
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11. lip. 2026. 11:30
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Ante Krstanović/SBonline

Snažno olujno nevrijeme koje je noćas, nešto prije dva sata iza ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu.

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Jak vjetar lomio je grane, rušio stabla te oštetio brojne objekte, ostavljajući iza sebe posljedice koje će se tek u potpunosti utvrditi. Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opće bolnice u Novoj Gradiški, gdje je snažan nalet vjetra odnio krov s objekta mrtvačnice, piše Ante Krstanović za SBonline.

Nadležne službe tijekom noći i jutra intervenirale su na više mjesta kako bi uklonile srušena stabla i osigurale prometnice te javne površine.

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Točan razmjer štete još se procjenjuje, a osim bolničkog kompleksa oštećenja su zabilježena i na drugim objektima i površinama na području grada. Više informacija o posljedicama nevremena očekuje se nakon završetka očevida i procjene nadležnih službi.

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Teme
nova gradiška nevrijeme

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