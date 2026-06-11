FOTO / Kaos nakon oluje u susjedstvu, dio ljudi bez struje: "Vjetar je skidao krovove"

Sarah Neubauer/N1 Slovenija

Sloveniju je u srijedu navečer pogodila izražena hladna fronta koja je donijela snažna grmljavinska nevremena. Olujni sustavi prošli su velikim dijelom zemlje, donoseći tuču, jak vjetar i obilnu kišu. Prema dosad dostupnim informacijama, najveća šteta nastala je u Gorenjskoj, no o posljedicama nevremena izvještava se i iz drugih dijelova Slovenije. Mnogi građani i dalje su bez električne energije.

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"Najgore je bilo u samo 15 minuta, vjetar je rušio zidove"

Predsjednik Vatrogasne zajednice Cerklje Marjan Luskovec izjavio je za STA da je najteže pogođen južni i jugoistočni dio općine.

"Ondje je vjetar skidao krovove i odnosio krovne konstrukcije. Točan broj oštećenih objekata još nije poznat, ali procjenjujemo da je pogođeno više od 30 lokacija, pri čemu je na svakoj od njih oštećeno više objekata", rekao je.

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Vatrogasci su tijekom srijede navečer uglavnom procjenjivali stanje na terenu jer im jaka kiša i vjetar nisu dopuštali ozbiljnije intervencije. Akciju su završili oko ponoći, a danas je nastavljeno saniranje posljedica uz pomoć više od stotinu vatrogasaca. U pomoć su stigle i postrojbe iz šire gorenjske regije te regionalni tim Civilne zaštite s potrebnom opremom.

Nevrijeme je najveću štetu prouzročilo u vrlo kratkom vremenu.

"Najgore je bilo tijekom otprilike 15 minuta, oko 20:30 sati", rekao je Luskovec.