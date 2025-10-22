"Naš cilj je omogućiti tvrtkama da se fokusiraju na ono što rade najbolje – svoje poslovanje – dok mi brinemo o svemu ostalom. Desk&Co je više od prostora, to je cjelovito iskustvo suvremenog rada koje spaja dizajn, funkcionalnost i fleksibilnost. Ponosni smo što je upravo TOZ postao prva lokacija našeg brenda i vjerujemo da će postati primjer novog standarda uredskog zakupa u Zagrebu," dodao je Leonardo Zovko. Tvrtka The Office Company specijalizirana je za izradu koncepata i opremanje uredskih prostora te upravljanje coworking i serviced office objektima pod brendom Desk&Co. Tvrtka je zastupnik brenda Haworth za hrvatsko tržište. Kroz kombinaciju vrhunskog dizajna, ergonomije i fleksibilnih rješenja, The Office Company pomaže klijentima da kreiraju radne prostore prilagođene suvremenim potrebama zaposlenika i poslovanja.