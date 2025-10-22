"Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine tvrtke "Vitezit" iz Viteza, Vitez u stečaju, namijenjene proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac "WDG" Zagreb ušao u posjed ove tvrtke", stoji u priopćenju Posebnog ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pri Tužiteljstvu Federacije BiH.