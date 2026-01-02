Na Dunavu se nasukao brod s 800 tona gnojiva: "Pozvat ćemo Krizni stožer Srbije na sastanak"

Na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije iznijeli su detalje o nezgodi koja je započela 27. prosinca oko 18 sati u Mohovskom kanalu, gdje je došlo do nasukavanja barže koju je potiskivao brod Via. Voditelj Službe Civilne zaštite Vukovar i član Stožera Stjepan Draganić pojasnio je kako je situacija bila iznimno ozbiljna jer je na barži PZ 91001 bilo uskladišteno 862 tone uree (umjetnog gnojiva). Zbog udara u podvodne stijene, voda je prodrla u potpalublje.