Supergripa se širi brže nego dosad, bolnice u Hrvatskoj već uvode ograničenja posjeta

Sve se češće koristi izraz "supergripa", a stručnjaci upozoravaju da taj pojam nije službeni medicinski termin. Riječ je o novoj varijanti virusa influence A H3N2, koja se brže širi jer se djelomično razlikuje od sojeva uključenih u postojeća sezonska cjepiva. Zbog toga virus lakše "pronalazi osjetljive osobe", uključujući one koje su prethodno preboljele gripu ili su cijepljene, piše WIRED.