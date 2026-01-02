Oglas

SNAŽAN PORAST OBOLJELIH

Supergripa se širi brže nego dosad, bolnice u Hrvatskoj već uvode ograničenja posjeta

N1 Info
02. sij. 2026. 17:34
Gripa
Pixabay/Ilustracija

Gripa se ove sezone širi ranije i intenzivnije nego prethodnih godina, a centri za javno zdravstvo diljem svijeta bilježe snažan porast broja oboljelih.

U Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu sezona je započela neuobičajeno rano, a pojedini dijelovi Europe već bilježe razine zaraze koje se inače pojavljuju tek sredinom zime.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) sezonu gripe 2024./2025. označio je kao najtežu još od 2017./2018. godine. U Ujedinjenom Kraljevstvu, prema službenim podacima, širenje gripe započelo je ranije nego u bilo kojoj sezoni od 2003./2004., što je dodatno opteretilo zdravstveni sustav.

Sve se češće koristi izraz "supergripa", a stručnjaci upozoravaju da taj pojam nije službeni medicinski termin. Riječ je o novoj varijanti virusa influence A H3N2, koja se brže širi jer se djelomično razlikuje od sojeva uključenih u postojeća sezonska cjepiva. Zbog toga virus lakše "pronalazi osjetljive osobe", uključujući one koje su prethodno preboljele gripu ili su cijepljene, piše WIRED.

Raste broj zaraženih i u Hrvatskoj

I u Hrvatskoj se bilježi izražen i raniji porast gripe, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Prema posljednjim podacima, tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 28. prosincem, prijavljeno je ukupno 29.771 slučajeva gripe, pri čemu je više od 5000 novih prijava zabilježeno samo u posljednjem tjednu. Iz HZJZ-a napominju da manji broj prijava u tom razdoblju vjerojatno proizlazi iz blagdana i manjeg broja radnih dana, a ne iz stvarnog smanjenja broja oboljelih.

Prijave su zaprimljene iz svih županija, a najviša stopa obolijevanja trenutačno je zabilježena u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Kao i prethodnih sezona, najviše oboljelih je među djecom predškolske i školske dobi, dok je najmanje prijava zabilježeno kod osoba starijih od 65 godina.

Zbog gripe je ove sezone do sada hospitalizirano 950 osoba, a 45 pacijenata liječeno je u jedinicama intenzivne skrbi. Prema podacima HZJZ-a, prijavljeno je i pet smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.

Zbog porasta broja oboljelih i povećanog pritiska na bolnički sustav neke bolnice u Hrvatskoj već su uvele ograničenja posjeta kako bi zaštitile najranjivije pacijente i spriječile daljnje širenje respiratornih infekcija, piše Dnevnik.hr.

