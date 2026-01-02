Stigla su nova pravila za poduzetnike i obrtnike: "Neki su sve odradili "5 do 12" pa stvari malo škripe"

"Od jutra nam zvone telefoni, ljudi traže pomoć za izdavanje e-računa, savjet oko izbora poslovnog procesa i tih KPD oznaka. Dio se poduzetnika uspio pripremiti, dio je sve odradio pet do 12, sad tu malo stvari "škripe". Očekujemo da će cijeli siječanj biti jako puno pitanja, prilagodbe, ali to je situacija s kojom se moramo nositi", kazala je Đurđica Mostarčić, predsjednica sekcije računovođa u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK).