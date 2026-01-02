FISKALIZACIJA 2.0
Stigla su nova pravila za poduzetnike i obrtnike: "Neki su sve odradili "5 do 12" pa stvari malo škripe"
S 1. siječnjem 2026. krenula je Fiskalizacija 2.0. koja obvezu izdavanja i zaprimanja fikasliziranih e-računa širi sa onih koji posluju s gotovinom na sve poduzetnike i obrtnike, osim onih koji nisu u sustavu PDV-a.
Iako tijekom blagdanskih dana i u vrijeme godišnjih odmora sve teče bez većih problema, mnogi se pitaju kako će sustav zapravo funkcionirati kad se poslovanje vrati u normalu. Jer, još je niz otvorenih pitanja, a poduzetnici strahuju i od povećanih kazni za prekršaje.
No, većih problema - tvrde u Poreznoj upravi - nema.
"Sve funkcionira onako kako bi trebalo, bez poteškoća i grešaka, sustav dosad nije pao i nadamo se da će tako ostati", rekla nam je pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Ružica Krizmanić.
Više desetaka tisuća e-računa kroz sustav je pušteno već prvog dana Nove godine, samo preko Fininog sustava njih više od 25.000.
"Od jutra nam zvone telefoni, ljudi traže pomoć za izdavanje e-računa, savjet oko izbora poslovnog procesa i tih KPD oznaka. Dio se poduzetnika uspio pripremiti, dio je sve odradio pet do 12, sad tu malo stvari "škripe". Očekujemo da će cijeli siječanj biti jako puno pitanja, prilagodbe, ali to je situacija s kojom se moramo nositi", kazala je Đurđica Mostarčić, predsjednica sekcije računovođa u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK).
"Vjerojatno su mnogi sve prijavljivali u zadnji tren"
Fiskalizacija je krenula "na guranje" iako mnogi akteri u sustavu upozoravaju da su imali premalo vremena za pripremu za veliki iskorak u digitalizaciju. Veliki broj poduzetnika još nije učinio niti prvi korak - izbor informacijskog posrednika.
"Svaki dan sve više i više klijenata ulazi pa smo akciju "stotinu računa besplatno" produžili do 10.1. jer veliki broj koriniska ulazi još uvijek u sustav", pojasnio je informacijski posrednik Bojan Jurić.
"Još otprilike 60.000 još poduzenika ni dan do dva prije novih pravila nije izabralo IP posrednika, a poznavajući situaciju, vjerojatno su mnogi sve prijavljivali u zadnji tren. Sigurno je brojka sad manja", smatra Mostarčić.
U Poreznoj upravi svjesni su i otvorenih pitanja, no zadovoljni su da je sustav krenuo bez većih problema, a eventualne pogreške i nedoumice će ispravljati putem.
"Naravno, znamo da je to iskorak u digitalizaciji poreznih obveznika i da su moguće neke tehničke poteškoće, to ćemo otklanjati promptno i poduzetnicima to neće onemogućiti poslovanje", uvjerena je Krizmanić.
Poduzetnike u pripremnoj fazi i prvim danima najviše muče famozni KPD-i. Od sada ta šifra mora biti istaknuta za svaki proizvod na računu, a brojni se poduzetnici prvi put s tim pojmom susreću.
"A kad već shvate da ju trebaju imati, odu u šifrarnik koji ima 4000 šifri, odaberu prvu koja im se učini logičnom i obično to bude kriva", istaknula je Mostarčić.
Tu su još i nelogičnosti u izdavanju računa stranim subjektima isključivo na hrvatskom jeziku, knjiženje kod poduzetnika posrednika koji uslugu naplaćuju za tuđe usluge - primjerice: sustavi za prodaju ulaznica ili touroperatori i agencije u turizmu.
"U početku bez kažnjavanja"
Za otklanjanje nejasnoća ključna je suradnja svih u lancu i korisnička potpora.
"Suport koji dajemo ljudima - u 30 sekundi odgovaramo na sve pozive i mailove, to je naša snaga i luksuz koji si možemo priuštiti", pohvalio se Jurić.
"Svi smo uključeni. Važno je da se zaista dobro rješavaju problemi, a da će ih biti - bit će ih", nadovezala se Mostarčić.
I na početku uvođenja Fiskalizacije 2.0. važno je ponoviti apel s terena upućen državi - suzdržite se od izricanja kazni dok većina ne savlada novi način poslovanja.
"Porezna u početku primjene Zakona o fiskalizaciji nikako neće ići u početku na kažnjavanje poreznih obveznika, znamo da je sustav glomazan, da treba prilagodba. U početku primjene Zakona neće se ići na kažnjavanje, Porezna uprava će služiti kao podrška našim poreznim obveznicima", najavila je Krizmanić.
Nadajmo se da je ovo novogodišnje obećanje jedno od onih koje će se u 2026. ispuniti.
