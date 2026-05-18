Selak Raspudić: "SDP i Možemo! nastupili kao mini-Plenković i preuzeli njegov politički nasilnički obrazac postupanja"

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak te komentirala ubojstvo u Drništu te druge političke aktualnosti.
Oglas
Komentirajući ubojstvo u Drnišu, Selak Raspudić rekla je: "Tu je jedna naknadna pamet i ništa što bi ljudi mogli reći neće poništiti taj učinak i to je ono najgore u svemu - povratka jednog života nema. Mi ćemo sad govoriti o institucijama, podsjetit ćemo na problem koji je svima poznat koji se i aktualizirao u posljednje vrijeme jer smo razgovarali o izboru sudaca i cijelo smo vrijeme upozoravali na sporost u pravosuđu. Ništa se nije sadržajno promijenilo, kod nas nema ni prioritizacije", rekla je.
Sustav, kaže, nije sagledao problem posjedovanja oružja. "Jedino što bi konkretno pomoglo kao neki katarzični moment je da netko preuzme konkretnu odgovornost i za ovo odgovara vlastitim radnim mjestom. To je ono što društvo očekuje, da sankcije i posljedice mogu biti vidljive u praksi s obzirom na one koji upravljaju sustavom u cjelini", naglasila je.
Poručila je da se ovdje radi o jednom sustavnom problemu koji omogućava da institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu. "Na kraju će svi iz ovoga izaći čisti, a život neće biti vraćen. To je jedan mladi život, osoba koja se borila, koja je tek počinjala, a to je radila upravo radom", poručila je Selak Raspudić.
Komentirala je i Mirtu Matić, koja je u petak izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Selak Raspudić i njen suprug Nino Raspudić, jedini su glasali protiv izbora Marić za čelnu osobu Vrhovnog suda. "Skandalozno je što smo bili u situaciji da smo svi saborski zastupnici dobili na uvid jedan dokument, dokument koji kompromitira iz onoga što mi iz njega možemo iščitati buduću, odnosno sadašnju predsjednicu Vrhovnog suda. To je bilo potpuno nevažno svim ostalim saborskim zastupnicima koji su bili na glasanju, osim nama dvoma. To sve govori o našem sustavu", rekla je i dodala da su dokumenti bili nedvosmisleni.
Matić je, kaže, na saslušanju u Saboru dala odgovor koji je bio vrlo proračunat, koji ju je iskupljivao odgovornosti za sve one koji nisu imali uvid u sam dokument.
"Svi, izuzev nekolicine ljudi, su vezani vlastitim interesima i međusobnim dogovorima da mogu ignorirati notorne činjenice u izboru glavne osobe u hrvatskom pravosuđu. Kako da govorimo o odvojene izvršne od sudske vlasti kad imamo situaciju da je predsjednik Milanović rekao da je prije nego što je došla kod njega na razgovor, bila na razgovoru i kod izvršne vlasti. Što je sa svim onim sucima koji ne poznaju Plenkovića ili Milanovića pa se nisu s njima našli na kavi i popričali no svojoj potencijalnoj kandidaturi. Kakva je to poruka građanima, kako netko može garantirati da će doista biti neovisan sudac na čelu svih sudova ako je prethodno išao na konzultacije kod politike", poručila je.
Većina oporbe, kaže, na čelu sa SDP-om i Možemo!, nastupili su "kao Plenković i mini-Plenković preuzeli njegov politički nasilnički obrazac postupanja, gdje se većinom terorizira izbor čelnih osoba u hrvatskom pravosuđu, izignorirali duh Ustava i potpuno izbacili iz cijele rasprave dio oporbe koji im nije simpatičan ili im je politička konkurencija".
"Te dvije stranke nisu uopće pozvale na razgovore dio oporbe, kao što HDZ postupa prema njima. To je ponavljanje jednog politički siledžijskog obrasca, što se mene tiče bullying je bullying, bio on veliki ili mali", kazala je Selak Raspudić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas