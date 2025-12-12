međunarodna koordinacija
FOTO / Prosvjedne akcije u Rijeci i Zagrebu: "Zahtijevamo da Izrael bude izbačen iz EU programa Obzor"
Danas, 12. prosinca 2025. Studentice za Palestinu na Europskom trgu u Zagrebu i Inicijativa Kulturalnih studija (IKS) u Rijeci, okupili su se zahtijevajući da se Izrael izbaci iz programa Obzor Europa. Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku.
Učinile su to u međunarodnoj koordinaciji sa studentima u više od 20 gradova diljem Europe - Madrid, Dublin, Bruxelles, Lisabon, Pariz, Atena, Hag, Stockholm, Sofia, Beč, Nikozija, Bonn, Luxembourg, Barcelona, München, Krakov, Cork, Girona, Frankfurt, Kopenhagen, Hamburg, Rijeka - gdje su se također održali prosvjedi ispred relevantnih europskih institucija.
Obzor Europa je 95 milijardi eura vrijedan europski program za financiranje istraživanja, pri čemu Izrael ima posebni sporazum kojim sudjeluje u programu kao bilo koja država članica Europske unije. Kroz program Obzor, izraelskim je institucijama i istraživačima od 2021. godine dodijeljeno preko 1,1 milijarda eura u financiranju što direktno pomaže u razvoju izraelske vojne industrije. Izraelski Obzor projekti uključuju ulaganja u bespilotne letjelice, oružje (Elbit i Israel Aerospace Industries), kao i u razvoj tzv. "anti-terorističkih projekata" razvoja nadzora, tehnika ispitivanja i korištenja umjetne inteligencije u svrhe cenzure.
Europska komisija dosad je tek ovlaš razmatrala isključenje Izraela, predlažući djelomičnu suspenziju koja bi suradnje s izraelskim institucijama i vojnom industrijom smanjila za tek 20%.
“To je beznačajan i licemjeran prijedlog! Podjećamo da je u travnju 2022. ista ta Europska komisija iz projekta Obzor isključila Rusiju momentalno i u potpunosti. Dakle, potpuno zatvarnje pipe je itekako moguće, ali samo kada je ono u skladu sa Zapadnim interesima.
Mi, studentice i studenti hrvatskih sveučilišta nećemo šutjeti dok naše institucije - poput Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Instituta Ruđer Bošković, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatske Zaklade za znanost i drugih - normaliziraju izraelsku politiku i zločine i surađuju sa institucijama suučesnicima genocida.
Zahtijevamo da Izrael bude izbačen iz Obzora!”, poručuju Studentice
