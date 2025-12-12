Obzor Europa je 95 milijardi eura vrijedan europski program za financiranje istraživanja, pri čemu Izrael ima posebni sporazum kojim sudjeluje u programu kao bilo koja država članica Europske unije. Kroz program Obzor, izraelskim je institucijama i istraživačima od 2021. godine dodijeljeno preko 1,1 milijarda eura u financiranju što direktno pomaže u razvoju izraelske vojne industrije. Izraelski Obzor projekti uključuju ulaganja u bespilotne letjelice, oružje (Elbit i Israel Aerospace Industries), kao i u razvoj tzv. "anti-terorističkih projekata" razvoja nadzora, tehnika ispitivanja i korištenja umjetne inteligencije u svrhe cenzure.