FOTO / Puljak: "Kolegi Dabri poklanjam knjigu". Dabro: "Ponesite je mužu"

Dok nas uvjeravaju u stabilnost, gledamo snimke dužnosnika većine kako veličaju zločinačke režime. I dok od HSLS-a čujemo naknadnu pamet u pokušaju spašavanja obraza u vladi koja trguje ekstremizom, jasno je: ovo nije glasanje o ministru već test opstojnosti Andreja Plenkovića i njegove trgovačke koalicije.