FOTO / Puljak: "Kolegi Dabri poklanjam knjigu". Dabro: "Ponesite je mužu"

Sabosrka zastupnica stranke Centar Marijana Puljak objavila je na Facebooku fotografiju na kojoj DP-ovom saborskom zastupniku Josipu Dabri poklanja knjigu Ilije Jakovljevića "Konclogor na Savi".
Puljak je svoju objavu naslovila: “STVARNA OSTAVŠTINA ANDREJA PLENKOVIĆA: NAJGORA RADIKALIZACIJA ZEMLJE”, poručivši da se u Saboru ne odlučuje samo o ministru, nego o smjeru države.
"Danas ovdje ne glasamo o ministru, nego o tome ima li ova država kormilo ili je predana onima koji slave mrak naše povijesti.
Dok nas uvjeravaju u stabilnost, gledamo snimke dužnosnika većine kako veličaju zločinačke režime. I dok od HSLS-a čujemo naknadnu pamet u pokušaju spašavanja obraza u vladi koja trguje ekstremizom, jasno je: ovo nije glasanje o ministru već test opstojnosti Andreja Plenkovića i njegove trgovačke koalicije.
Suočimo se s istinom. Andrej Plenković se hvali cestama i EU fondovima. No, istina je mnogo mračnija. Nakon deset godina njegove vladavine, u 26. godini 21. stoljeća, njegova stvarna ostavština nije rast BDP-a, nego najbrutalnija radikalizacija društva i najdublja ideološka podjela u posljednjih 30 godina.
Zbog svoje neutažive želje za vlašću, on je otvorio vrata onima koji nas vraćaju u 1941. godinu. Radi vlastitog opstanka, spreman je trgovati temeljnim vrijednostima Hrvatske.
Može premijer obilaziti svjetske forume, ali povijest će ga pamtiti po tome što je:
• Zbog šake ruku u Saboru normalizirao ekstremizam.
• Podijelio narod dublje nego itko prije njega.
• Radi moći, bio spreman riskirati budućnost ove zemlje.
Gospodine Plenkoviću, ovo je vaša "stabilnost": Vlada u kojoj se trguje ekstremizmom, dok se država raspada po šavovima ideoloških podjela.
Zato tražim stanku. Da vidimo tko još ima obraza podržati ovakvu trgovinu dušom Hrvatske.
A kolegi Dabri poklanjam knjigu svjedočanstva logoraša Ilije Jakovljevića ‘Konclogor na Savi’ da nauči što je radio režim koji veliča", napisala je Puljak.
Odgovor Dabre
Ipak, Dabro joj je u Saboru i odgovorio:
"Možda aludirate na pjevanje vašeg supruga koje smo vidjeli prije mjesec dana. Pjevao je "Juru i Bobana", nemojte vi meni o nacizmu," odgovorio je Dabro i dodao:
"Tu knjigu ponesite kući, neka vam ju muž pročita."
