Zagreb je pogodilo nevrijeme s mnogo kiše, a na Sljemenu je pao snijeg i nešto prije 15 sati još je uvijek padao.

Kako doznaje Index, Sljemenska cesta zatvorena je oko 13 sati. Kod Blizneca su srušena stabla.

Snažno olujno nevrijeme koje je danas zahvatilo sjever Hrvatske izazvalo je brojne intervencije žurnih službi. Ravnateljstvo ciivilne zaštite objavilo je koliko su i kakvih intervencija imali na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske te Sisačko-moslavačke županije.

Kako navode, na području Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana zbog raznih problema koje je nevrijeme prouzročilo.

