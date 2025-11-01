FOTO / Studenti uz kolege iz Srbije: "Stvaramo novu solidarnost koja nadilazi stare podjele"

– Pamtimo stradale i tražimo odgovornost za koju je vrlo važno da je vidimo. Mi iz Documente smo sa studentima i tu i u Novom Sadu i Srbiji, jer svi trebamo demokraciju i institucije koje funkcioniraju. To je zajednička borba: svi se borimo da funkcioniraju institucije i svi tražimo procesuiranje kaznenih djela – rekla je za Novosti Vesna Teršelič, voditeljica Documente.

