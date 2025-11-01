organizacija ksfpzg-a
FOTO / Studenti uz kolege iz Srbije: "Stvaramo novu solidarnost koja nadilazi stare podjele"
Hrvatski studenti na komemorativnom skupu ispred ambasade Srbije u Zagrebu istaknuli da stoje rame uz rame sa srpskim kolegama u njihovoj borbi za pravdu. Ističući parolu "jedan svijet, jedna borba" poručuju da njihova solidarnost nije samo čin podrške, već poruka da se istina i pravednost moraju braniti uvijek i svugdje.
200-tinjak studenata i građana pred ambasadom Srbije u Zagrebu
U organizaciji Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG) održan je komemorativno-protestni skup ispred ambasade Srbije u Zagrebu. Prema procjeni policije, okupilo se više od 200 ljudi – uz studente, sudjelovali su i brojni građani te aktivisti nevladinih organizacija.
Skup je obilježen 16-minutnom šutnjom koja je započela u 11:52, u trenutku kada se prije godinu dana dogodila tragedija u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi. Sudionici su nosili transparente i papire s imenima stradalih, podsjećajući na važnost sjećanja i odgovornosti.
Na događaju su bili prisutni i studenti iz Srbije, njihove kolege, za kojima su srpske vlasti raspisale potjernice, a koji su utočište pronašli u Hrvatskoj. Okupljeni su poručili da ono što se događa srpskim studentima nije samo njihova borba, već zajednička borba svih mladih ljudi koji vjeruju u dostojanstvo, odgovornost i istinu.
– U tih godinu dana, umjesto da štiti svoje građane, vlast u Srbiji štiti samu sebe. Umjesto odgovora, vlast pokušava tragediju pretvoriti u zaborav. To nije snaga države, to je strah režima pred vlastitim građanima, pred mladima – poručio je Frane Dragoslavić iz KSFPZG-a, dodavši kako su „ti mladi upravo njegovi kolege, srpski studenti“ te izrazio solidarnost i podršku u njihovoj borbi za pravednije društvo.
– Njihova je borba pokazala da mladi mogu biti pokretači promjene – generacija koja ima hrabrosti reći dosta represiji i šutnji. Vrijeme je pokazalo da se srpski studenti nalaze na pravoj strani povijesti i njihova borba ne smije biti uzaludna – naglasio je Dragoslavić.
Okupljenima se obratila i Dajana Ivičić, predstavnica Kluba studenata fakulteta političkih znanosti, koja je istaknula "novu solidarnost" kao motiv organiziranja ovog komemorativnog skupa.
– Prošlo je godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je stradalo 16 ljudi, a za čiju smrt nitko još uvijek ne odgovara. Ovaj skup čin je solidarnosti s našim kolegama i susjedima koji se od tada bore za pravdu i odgovornost. Unatoč izostanku institucionalne reakcije, studenti u blokadi i dalje se hrabro i ustrajno bore – rekla je Ivičić.
"Odlučno odbacujemo pokušaje dezinformatora"
Istaknula je i da KSFPZG, kao udruga nastala iz studentske borbe i blokade, prepoznaje njihovu odlučnost:
– Vjerujemo da će se kolege izboriti za svoje zahtjeve. Današnja brojnost skupova diljem svijeta pokazuje koliko je njihova borba važna i koliko je njihova tišina odjeknula – ne samo u regiji, nego i mnogo šire.
Govoreći o medijskim optužbama koje su proteklih dana dolazile iz Srbije, Ivičić je istaknula da KSFPZG „odlučno odbacuje pokušaje dezinformatora da ih zastraše etiketama i zastarjelim narativima mržnje“.
– Mladi u regiji više to ne prihvaćaju. Ovaj skup je dokaz da stvaramo novu solidarnost koja prelazi granice i ostavlja stare podjele iza sebe. Naša poruka ostaje jasna i jednostavna: jedan svijet, jedna borba! – zaključila je.
Vesna Teršelić: Borba za funkcioniranje institucija
Skupu su podršku dali i predstavnici civilnog društva.
– Pamtimo stradale i tražimo odgovornost za koju je vrlo važno da je vidimo. Mi iz Documente smo sa studentima i tu i u Novom Sadu i Srbiji, jer svi trebamo demokraciju i institucije koje funkcioniraju. To je zajednička borba: svi se borimo da funkcioniraju institucije i svi tražimo procesuiranje kaznenih djela – rekla je za Novosti Vesna Teršelič, voditeljica Documente.
Počast žrtvama i na Visu
U Komiži na otoku Visu danas je u podne također odana šutnja žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, a sa zvonika lokalne crkve oglasilo se 16 zvona – jedno za svaku žrtvu tragedije.
