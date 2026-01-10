pusto na sljemenu
FOTO / Trebao im je to biti najunosniji dan u godini, a ispao fijasko: "Strašno, nema nikoga"
Zatvorena Sljemenska cesta i zaleđena staza otjerali su posjetitelje s Medvednice
Otvaranje skijaške sezone, snijega u Zagrebu koliko ga nije bilo godinama – očekivanja od ovog udarnog zimskog vikenda bila su velika, ali je na kraju prvi dan ispao totalni podbačaj. Tome svjedoče fotografije praznih spustova i žičare koja inače zna skupiti velike kolone posjetitelja, piše Jutarnji list.
"Nema sada gužve. Cijelo je jutro bilo slabije, valjda zbog vremena", kratko su poručili iz blagajne žičare Sljeme.
Iako su termometri pokazivali idealne brojke za skijaše, na Sljemenu oko i ispod nule, ledena kiša koja je padala u večeri s petka na subotu mnogima je pomrsila planove. Prvi dan sezone najavljen je otvaranjem Zelenog i Bijelog spusta, koje je za građane i ove godine besplatno, kao i tijekom prethodne dvije. Mnogi su ugostitelji trljali ruke nadajući se velikim posjetima, ali su one potpuno izostale. Ipak, nije samo vrijeme imalo utjecaj na ovaj fijasko, govore nam iz sljemenskih restorana.
"Strašno. Baš je malo ljudi stiglo, očekivao se bolji početak sezone, pogotovo zbog količine snijega. Ova ledena kiša je sve pokvarila, ali i zatvaranje Sljemenske ceste", razočarano govore ugostitelji. I skijaši su komentirali stanje spustova nakon ledene kiše, opisujući da to više nije onaj “fini” snijeg, već zaleđeni i uništeni.
Zatvorena cesta
Vozačima je jučer stigla obavijest da automobilima neće moći na vrh Medvednice. Do Tornja mogu jedino žičarom ili autobusnom linijom 140 iz Mihaljevca te, naravno, pješice. Napomena o zatvaranju ceste nije se odnosila na dostavna vozila za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica i komunalna vozila. Barikada je postavljena kod Pilane Bliznec, na ulasku u Park prirode.
Prošlog su vikenda nepropisno parkirani automobili na toj prometnici onemogućili dolazak i odlazak autobusa ZET-a. Naime, kada je navala na popularno izletište, parkirnih mjesta za svakoga nema dovoljno pa mnogi jednostavno ostave vozila uz cestu. Naravno, neki nemaju odgovarajuću zimsku opremu, pa dolazi i do proklizavanja.
Obnova sjedežnice
Kako bi se doskočilo zatvaranju Sljemenske ceste, pojačan je promet žičare koja za vrijeme trajanja sezone radi po novom rasporedu. Radnim danima prvi polazak je u 8 sati, a zadnji s Donje postaje u 16.30, a sa Sljemena u 17 sati. Vikendom i praznikom prvi polazak je u 8 sati, a zadnji s Donje postaje u 17.30, a sa Sljemena u 18 sati.
Promijenjeno je i radno vrijeme garaže tako da je radnim danom ulaz otvoren od 7.30 do 16.30 sati, a izlaz je omogućen do 18.30 sati, dok je vikendom i praznikom ulaz od 7.30 do 17.30, a izlaz je moguć do 19.30 sati.
Ipak, nije samo Sljeme ovoga vikenda podbacilo. I ostala popularna mjesta koja Zagrepčani koriste za sanjkanje su pusta. Na Cmroku su se mogli naći samo najzagriženiji ljubitelji zimskih sportova, što je čudno jer školski raspusti još traju – dapače, ovo im je zadnji vikend prije početka drugog polugodišta.
