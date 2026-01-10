Iako su termometri pokazivali idealne brojke za skijaše, na Sljemenu oko i ispod nule, ledena kiša koja je padala u večeri s petka na subotu mnogima je pomrsila planove. Prvi dan sezone najavljen je otvaranjem Zelenog i Bijelog spusta, koje je za građane i ove godine besplatno, kao i tijekom prethodne dvije. Mnogi su ugostitelji trljali ruke nadajući se velikim posjetima, ali su one potpuno izostale. Ipak, nije samo vrijeme imalo utjecaj na ovaj fijasko, govore nam iz sljemenskih restorana.