FOTO / Urušila se rampa zagrebačkog vrtića: Ozlijeđeno dijete i odrasla osoba, nitko nije zvao policiju

U urušavanju rampe dječjeg vrtića u zagrebačkoj Šubićevoj ulici, ozlijeđeno je dijete i članica njegove obitelji. Uzrok nesreće je - hrđa.
U Dječjem vrtiću Vedri dani u Šubićevoj ulici u Zagrebu urušila se rampa na ulazu u objekt. Pri urušavanju su ozlijeđeni dijete i članica njegove obitelji. Kako doznaje Večernji, incident se dogodio u ponedjeljak, a policija o svemu nije dobila dojavu.
No, istragom su utvrdili da je uzrok nesreće korozija metalnih nosača koji su držali betonsku konstrukciju. Dijete je završilo u Dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici, a težina zadobivenih ozljeda nije poznata.
"Vezano za događaj, Policijska uprava zagrebačka nastavlja daljnji rad te će nakon što ih prikupi, obavijesti dostaviti nadležnim tijelima", odgovorili su iz Policijske uprave zagrebačke.
