FOTO / Urušila se rampa zagrebačkog vrtića: Ozlijeđeno dijete i odrasla osoba, nitko nije zvao policiju

N1 Info
25. ožu. 2026. 17:03
U urušavanju rampe dječjeg vrtića u zagrebačkoj Šubićevoj ulici, ozlijeđeno je dijete i članica njegove obitelji. Uzrok nesreće je - hrđa.

U Dječjem vrtiću Vedri dani u Šubićevoj ulici u Zagrebu urušila se rampa na ulazu u objekt. Pri urušavanju su ozlijeđeni dijete i članica njegove obitelji. Kako doznaje Večernji, incident se dogodio u ponedjeljak, a policija o svemu nije dobila dojavu.

No, istragom su utvrdili da je uzrok nesreće korozija metalnih nosača koji su držali betonsku konstrukciju. Dijete je završilo u Dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici, a težina zadobivenih ozljeda nije poznata.

"Vezano za događaj, Policijska uprava zagrebačka nastavlja daljnji rad te će nakon što ih prikupi, obavijesti dostaviti nadležnim tijelima", odgovorili su iz Policijske uprave zagrebačke.

PROČITAJTE JOŠ

