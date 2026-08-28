NEBESKI SPEKTAKL
FOTO, VIDEO / Djelomična pomrčina Mjeseca oduševila promatrače: Pogledajte prizore iz Zagreba i Splita
Kako je jučer izvijestila Zvjezdarnica Zagreb, iz Hrvatske je bio vidljiv samo prvi dio pomrčine, od njezina početka pa sve do zalaska Mjeseca, koji je nastupio neposredno nakon najveće faze
Pomrčina je počela u petak, 28. kolovoza, u 3 sata i 23 minute, dok je Mjesec u Zemljinu sjenu počeo ulaziti u 4 sata i 33 minute. Najveća faza pomrčine dogodila se u 6 sati i 12 minuta, kada se Mjesec nalazio vrlo nisko nad zapadnim horizontom.
U tom trenutku Zemljina sjena prekrila je više od 96 posto Mjesečeva diska, stvarajući dojmljiv prizor koji je podsjećao na potpunu pomrčinu i takozvani "krvavi Mjesec".
Fotografije pomrčine iz Zagreba i Splita
Igor Kralj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Video pomrčine
Kako je jučer izvijestila Zvjezdarnica Zagreb, iz Hrvatske je bio vidljiv samo prvi dio pomrčine, od njezina početka pa sve do zalaska Mjeseca, koji je nastupio neposredno nakon najveće faze
Zvjezdarnica Zagreb u petak je organizirala i javno promatranje pomrčine za građane s terase Popova tornja. Posjetitelji su mogli koristiti teleskope i drugi instrumentarij, a sve se održalo uz uvjet povoljnih vremenskih prilika. Zvjezdarnica je za javnost bila otvorena od 3.15 do 6.30, a ulaz je bio slobodan.
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