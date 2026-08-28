FOTO, VIDEO / Djelomična pomrčina Mjeseca oduševila promatrače: Pogledajte prizore iz Zagreba i Splita

Zvjezdarnica Zagreb u petak je organizirala i javno promatranje pomrčine za građane s terase Popova tornja. Posjetitelji su mogli koristiti teleskope i drugi instrumentarij, a sve se održalo uz uvjet povoljnih vremenskih prilika. Zvjezdarnica je za javnost bila otvorena od 3.15 do 6.30, a ulaz je bio slobodan.