Oglas

OPĆA HISTERIJA

Građani u strahu od poskupljenja i nestašica pohrlili po gorivo: Pogledajte gužve na pumpama

author
N1 Info
|
23. ožu. 2026. 21:30
benzinska, gužva
Srecko Niketic/PIXSELL

Od ponoći stupaju na snagu nove, više cijene goriva, pa će u sljedeća dva tjedna na benzinskim postajama izvan autocesta osjetno poskupjeti i benzin i dizel.

Oglas

Vlada je u sklopu novog paketa mjera odlučila zadržati regulaciju cijena, ali uz povećanje najviših dopuštenih iznosa, što je već tijekom popodneva dovelo do pojačanih gužvi na benzinskim crpkama.

Cijena eurosupera raste s 1,50 na 1,62 eura po litri, dok eurodizel poskupljuje s dosadašnjih 1,55 na 1,73 eura po litri. Najveći skok bilježi plavi dizel, čija cijena raste s 0,89 na 1,19 eura po litri.

Poskupljuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina u spremnicima povećava se s 1,70 na 1,99 eura po kilogramu, dok će plin u bocama umjesto 2,40 stajati 2,57 eura po kilogramu.

Već tijekom poslijepodneva na benzinskim postajama zabilježene su veće gužve, jer su vozači požurili natočiti gorivo po starim cijenama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
benzinska pumpa cijene goriva gorivo paket mjera rast cijena

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ