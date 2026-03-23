VIDNO NEZADOVOLJNI
Poljoprivrednici o novom paketu mjera: Pa to je mazanje ljudima oči, cijene uopće ne bi smjele rasti
Rast cijena energenata dodatno zabrinjava hrvatske poljoprivrednike koji se ovih dana pripremaju za proljetnu sjetvu. Najveći pritisak osjećaju upravo oni koji su među prvima već osjetili posljedice poskupljenja.
Oglas
Trenutačno se pripremaju za sjetvu ratarskih kultura poput ječma i pšenice, ali i voća i povrća, a pritom ističu kako im je za uspješan rad ključna mehanizacija i dostupnost goriva.
"Poskupljenje je velika stvar koja će na nas utjecati tek kasnije na proizvodnju. Proizvodi bi ostali iste cijene. Male će biti zarada, a nema smisla da plaćamo cijenu za naftu koja je uskladištena pred par mjeseci", rekao je jedan od poljoprivrednika.
Od ponoći cijena plavog dizela raste na 1,19 eura po litri, što je poskupljenje od 30 centi u odnosu na dosadašnju cijenu. Istodobno, Vlada je predstavila novi paket mjera koji uključuje potpore po hektaru za ratarske kulture, voće i povrće, 100 eura po hektaru za prvih deset hektara te 50 eura za sljedećih deset, uz zamrzavanje cijena energenata.
No, dio poljoprivrednika smatra da to nije dovoljno.
"Pa to je mazanje ljudima oči, oni trebaju organizirati da ljudi imaju dostupno nafte koliko im treba. Cijena se uopće ne bi smjela dizati", poručio je jedan od sugovornika.
"Uvoz nas ubija, a sad još i ovo..."
Dodatni problem predstavlja ograničenje na benzinskim postajama, gdje je moguće natočiti najviše 250 litara goriva, što je količina koja se potroši u jednom radnom danu.
"Kad krene ozbiljan posao, jedni će biti u sjetvi, drugi će morati dežurati na benzinskim crpkama. Stvarno ne znam što će biti kad krene ozbiljan posao", upozorio je poljoprivrednik Blaži.
Poljoprivrednici ističu da ovo nije prvi udar na sektor te već dulje vrijeme upozoravaju na probleme, osobito kada je riječ o otkupnim cijenama. Sve se češće postavlja pitanje dugoročne održivosti proizvodnje.
"Pa evo, ja dajem rok pet godina. Taj uvoz nas ubija, još i ovo. Ja vam kažem, tu se nitko više neće htjeti baviti poljoprivredom", istaknuo je jedan od proizvođača.
Pred hrvatskim poljoprivrednicima sada su ključni dani jer se upravo u ovom razdoblju odlučuje o uspješnosti uroda. No, uz skuplji plavi dizel i rast cijena gnojiva, u novu sezonu ulaze s velikom dozom neizvjesnosti.
Više pogledajte u prilogu Matea Kellera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas