Poljoprivrednici o novom paketu mjera: Pa to je mazanje ljudima oči, cijene uopće ne bi smjele rasti

Od ponoći cijena plavog dizela raste na 1,19 eura po litri, što je poskupljenje od 30 centi u odnosu na dosadašnju cijenu. Istodobno, Vlada je predstavila novi paket mjera koji uključuje potpore po hektaru za ratarske kulture, voće i povrće, 100 eura po hektaru za prvih deset hektara te 50 eura za sljedećih deset, uz zamrzavanje cijena energenata.