FOTO, VIDEO / Počinje prosvjed protiv megaklaonice u Sisku, ovo su zahtjevi: "Ne damo vam više ni pedalj"

"Hrvatski građani, ali i hrvatska vlast, imaju pravo reći ne projektima koje ne žele. Ovdje su građani već rekli svoje, prema anketama više od 80 posto građana je protiv ovog mega projekta koji može uništiti cijelu županiju. Ovaj slučaj govori i o smjeru u kojem Hrvatska želi ići. Tražimo da se zaštite ljudi, okoliš i životinje i da se ovom projektu jasno stane na kraj", rekao je predstavnik Prijatelja životinja Luka Oman.

