Investitori se nisu pojavili
FOTO, VIDEO / Počinje prosvjed protiv megaklaonice u Sisku, ovo su zahtjevi: "Ne damo vam više ni pedalj"
U Zagrebu počinje veliki prosvjed pod nazivom „NE! Pilićarskoj eko bombi“, u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja i građanskih inicijativa iz Sisačko-moslavačke županije. Prosvjednici se protive izgradnji velikih klaonica i farmi pilića na području te županije, upozoravajući na moguće ozbiljne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života.
Na neformalni sastanak uoči prosvjeda, u Ministarstvu poljoprivrede - došli su predstavnici udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanske inicijative 'Siščani ne žele biti smetlišćani'. Prema dostupnim informacijama i onome što se moglo vidjeti na terenu, predstavnici investitora danas se nisu pojavili, javlja HRT.
Kako javlja naša reporterka Viktorija Kristić, okupljeni su najavili i novi prosvjed u Sisku - 25. travnja.
"Hrvatski građani, ali i hrvatska vlast, imaju pravo reći ne projektima koje ne žele. Ovdje su građani već rekli svoje, prema anketama više od 80 posto građana je protiv ovog mega projekta koji može uništiti cijelu županiju. Ovaj slučaj govori i o smjeru u kojem Hrvatska želi ići. Tražimo da se zaštite ljudi, okoliš i životinje i da se ovom projektu jasno stane na kraj", rekao je predstavnik Prijatelja životinja Luka Oman.
Dodao je da zahtjevi nisu usmjereni samo na Sisačko-moslavačku županiju, nego da se odnose na cijelu Hrvatsku.
Sastanak kasni najmanje dvije godine
"Smatramo da ovaj sastanak kasni najmanje dvije godine. O ovim projektima govorimo i upozoravamo već dvije godine. Pravilno uključivanje javnosti trebalo je biti na početku postupka, kada se javnost može saslušati i kada se njihovi interesi mogu uključiti u eventualno planiranje projekta", istaknuo je Enes Ćerimagić iz Zelene akcije.
Tvrde da projekt ukrajinskih investitora predviđa klanje do 270 milijuna pilića godišnje, što bi, prema njihovim navodima, značilo i do 30.000 pilića na sat.
Dvije kompanije - klanje 103 milijuna pilića
Na području Sisačko-moslavačke županije planirana je izgradnja ili su u postupku odobravanja farme dviju kompanija — PCC (Petrinja Chicken Company) i MHP (Perutnina Ptuj/Pipo). Prema navodima udruge, samo jedan investitor navodi maksimalni kapacitet od 84.200.000 pilića godišnje, uz mogućnost klanja 15.000 pilića na sat tijekom 16 sati dnevno.
Organizatori ističu da je ukupno planirano oko 103 milijuna pilića godišnje u sklopu predviđenih farmi, što je, kako tvrde, četiri puta više nego što se trenutno uzgaja u cijeloj Hrvatskoj. Upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi i dobrobit životinja.
Prosvjed je podržalo više od 150 organizacija civilnog društva te brojne javne osobe, među kojima su Heather Mills i Goran Višnjić. Organizatori poručuju da je riječ o pozivu vlastima da zaštite građane i okoliš te ističu da su se građani već ranije protivili projektu putem peticija i lokalnih prosvjeda.
