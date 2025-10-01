FOTO, VIDEO / Policija upala u kuću nedaleko Zagreba. Našli laboratorije, hrpu droge...

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga s ciljem preprodaje konoplje tipa droga u točno neutvrđenom vremenskom razdoblju, u kući i na prostoru okućnice na području Dugog Sela, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio sve potrebne uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga, a koju je po sazrijevanju sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.