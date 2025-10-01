Oglas

Osumnjičeni UHIĆEN

FOTO, VIDEO / Policija upala u kuću nedaleko Zagreba. Našli laboratorije, hrpu droge...

N1 Info
01. lis. 2025. 09:11
PU zagrebačka

Osumnjičeni 44-godišnjak u kući i dvorištu kuće je uzgajao i preprodavao marihuanu.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga s ciljem preprodaje konoplje tipa droga u točno neutvrđenom vremenskom razdoblju, u kući i na prostoru okućnice na području Dugog Sela, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio sve potrebne uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga, a koju je po sazrijevanju sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

U utorak 30. rujna 2025. godine pretragom kuće i okućnice na području Dugog Sela koje koristi osumnjičeni policijski su službenici pronašli dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane u kojima su bile zasađene ukupno 132 stabljike konoplje tipa droga visine od 80 do 100 cm, 225 grama konoplje tipa droga, jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje težine s tragovima droge te predmete za pakiranje droge.

slika 1-4.jpg
slika 1-3.jpg
slika 1-2.jpg
Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičenom je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.



Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je 44-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
Marihuana laboratorij policija uzgoj marihuane

