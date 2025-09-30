Vili Beroš više nije zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice

Bolnica je tražila potvrdu Ministarstva pravosuđa kako bi bili na čisto s tim je li se bivši ministar osumnjičen za korupciju i dalje njihov zaposlenik. To je bio prema navedenom zakonu, koji propisuje da se dužnosnik, koji je prije obnašanja dužnosti bio na neodređeno vrijeme zaposlen, među ostalim, u javnoj službi - a Beroš je bio zaposlen u javnoj bolnici - ima pravo vratiti na to radno mjesto po završetku obnašanja te dužnosti.