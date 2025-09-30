Oglas

Vesna Škare Ožbolt

Bivša ministrica pravosuđa: Tko će sada vjerovati Ustavnom sudu?

author
Nina Kljenak
|
30. ruj. 2025. 18:16

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o sjednici Ustavnog suda na kojem je izabran novi predsjednik profesor Frane Staničić.

Oglas

Sjednicu su napustili Lovorka Kušan, Goran Selanec, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Biljana Kostadinov. Na sjednici je ostala Maša Marochini Zrinski, koja je neslužbeno, kako je ranije i izvijestio N1, slovila kao kandidatkinja za zamjenicu predsjednika, što je na kraju i potvrđeno – izabrana je na tu dužnost.

„Cijela situacija, kao i sjednica Ustavnog suda su bile dramatične, što samo pokazuje da Ustavni sud ulazi u jedan ozbiljan reputacijski problem. Kada petero sudaca odlazi i kada se odluke donose kako se donose, to stvara jednu lošu i nesigurnu percepciju u smislu snage kao što je USUD.

Sve je odrađeno po propisima, ali o novom predsjedniku Ustavnog suda odlučuju suci kojima će uskoro isteći mandat, a oni suci koji trebaju doći i koji još nisu izabrani, u redovnoj proceduri, njima se ta mogućnost uskraćuje. Meni to samo govori jedno, a to je da ova tri suca neće biti izabrana u redovnoj proceduri i da će to ići u produžetke.”, govori Vesna Škare Ožbolt.

Ostaje loša slika za sve one koji prate stanje u pravnoj državi, da postoji podjela na Ustavnom sudu. To je i rezultat političkog dogovora između dviju najvećih stranaka u parlamentu. To je sad konačno došlo na ozbiljno vidjelo te imamo jednu vrstu polarizacije i na Ustavnom sudu. Tko će im sada vjerovati?

Teme
N1 Studio uživo N1 Zagreb Ustavni sud Vesna Škare Ožbolt

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ