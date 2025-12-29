FOTO / Željko Kerum izašao iz zatvora

Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Hrvatski građanski savez (HGS) Željko Kerum, izašao je oko deset sati iz zatvora na splitskim Bilicama.
Kerum je dobio 14 dana zatvora nakon što je 12. prosinca izazvao prometu nesreću s materijalnom štetom. Mjesto nesreće je napustio, a upravljao je automobilom bez vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.
"Pozdravljam svoje kolege iz ćelije - cimere, Jalu, Franu, Mlatu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču", rekao je Kerum nakon izlaska, prenosi Slobodna Dalmacija.
Okupljenim novinarima rekao je kako sudske prakse pokazuju da se za ovakvo prekršajno djelo u 90 posto slučajeva određuje novčana kazna.
"Naravno, po slovu zakona, sutkinja je imala pravo tako presuditi i zapravo je to jedan pokazatelj da su u Hrvatskoj, našoj lijepoj državi, demokratskom društvu svi jednako tretirani", zaključio je rekao Kerum.
"Birači su mi dali najveću podršku, bit ću jači i bolji nego što sam bio", odgovorio je na pitanje hoće li se ovaj događaj odraziti na njegov politički život.
