Oglas

NAKON DVA TJEDNA

FOTO / Željko Kerum izašao iz zatvora

author
N1 Info
|
29. pro. 2025. 10:55
Željko Kerum
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Hrvatski građanski savez (HGS) Željko Kerum, izašao je oko deset sati iz zatvora na splitskim Bilicama.

Oglas

Kerum je dobio 14 dana zatvora nakon što je 12. prosinca izazvao prometu nesreću s materijalnom štetom. Mjesto nesreće je napustio, a upravljao je automobilom bez vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

"Pozdravljam svoje kolege iz ćelije - cimere, Jalu, Franu, Mlatu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču", rekao je Kerum nakon izlaska, prenosi Slobodna Dalmacija.

Željko Kerum
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Okupljenim novinarima rekao je kako sudske prakse pokazuju da se za ovakvo prekršajno djelo u 90 posto slučajeva određuje novčana kazna.

Željko Kerum
Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Naravno, po slovu zakona, sutkinja je imala pravo tako presuditi i zapravo je to jedan pokazatelj da su u Hrvatskoj, našoj lijepoj državi, demokratskom društvu svi jednako tretirani", zaključio je rekao Kerum.

"Birači su mi dali najveću podršku, bit ću jači i bolji nego što sam bio", odgovorio je na pitanje hoće li se ovaj događaj odraziti na njegov politički život.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
split vozačka dozvola zatvor željko kerum

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ